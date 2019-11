Red Bull ne tient pas Albon responsable de son accident

Meilleur temps des premiers essais libres du Grand Prix du Brésil, Alexander Albon s'est aussi fait remarquer par sa sortie de piste dans les dernières minutes de la séance. Alors que la piste commençait à sécher dans certaines zones, le Thaïlandais s'est élancé avec des pneus slicks, comme d'autres au même moment. Plusieurs figures de style ont été dénombrées, mais le pilote Red Bull a terminé dans les protections du dernier virage, endommageant sa monoplace et provoquant un drapeau rouge.

Interrogé sur cet accident qui vient s'ajouter aux autres dont a déjà été victime Albon lors des derniers Grands Prix, à chaque fois lors des essais, Christian Horner a d'abord plaisanté en évoquant "une séance assez onéreuse", faisant allusion aux réparations à mener sur la RB15. Mais il a ensuite pris la défense de son pilote, qui a été confirmé cette semaine dans le baquet Red Bull pour 2020, aux côtés de Max Verstappen.

"Ça a bien commencé pour Alex : première fois au Brésil, première fois sur cette piste, et le plus rapide en intermédiaires", fait remarquer le directeur de l'écurie autrichienne. "Ensuite le circuit a semblé sécher. Je crois qu'il y a dix voitures qui sont sorties en slicks. Max est sorti au virage 2. Malheureusement pour Alex, avec les freins froids, il a bloqué les roues au dernier virage et a subi des dégâts. Cela retombe sur la pause déjeuner des mécaniciens, qui doivent préparer la voiture pour la prochaine séance."

"Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas mettre ça sur le compte d'Alex. Peut-être que nous avons été un peu trop optimistes en essayant de lui faire accumuler des tours sur une piste qui était encore plutôt humide dans le deuxième secteur. Max s'est aussi fait une chaleur au premier et au deuxième virage, et on a vu d'autres voitures sortir. Je ne pense pas que nous puissions tenir Alex pour responsable aujourd'hui. Il a connu de petits incidents cette année, heureusement à chaque fois le vendredi ou le samedi matin, et lorsque venaient les qualifications ou la course, il a fait ce que l'on attendait de lui."