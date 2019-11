Red Bull réalise un arrêt au stand en apesanteur !

Alors que l'écurie a battu le record de l'arrêt au stand le plus rapide lors du dernier Grand Prix au Brésil, Red Bull Racing a également relevé un défi fou loin des circuits. L'équipe de Milton Keynes a accompli un arrêt avec changement complet des quatre roues en apesanteur ! L'événement s'est avec l’aide de l'agence spatiale russe Roscosmos et du centre de formation des cosmonautes Youri Gagarine de Star City.

Une monoplace et une équipe de mécaniciens ont pris place à bord d'un Ilyushin Il-76 MDK, un avion d'entraînement qui s'est envolé à 33 000 pieds (soit 10 km) au-dessus de la terre. Red Bull a utilisé une RB1 de la saison 2005 car il s'agissait de sa monoplace la plus petite et la plus légère, facilitant notamment la logistique.

Au terme d'une semaine d'entraînement intensif, 16 membres de Red Bull Racing ont relevé le défi d'effectuer un arrêt au stand en apesanteur, avec notamment une contrainte de temps puisqu'il fallait y parvenir en 15 secondes.

Chaque vol consistait en une série de paraboles, l’aéronef prenant de la hauteur avec un angle de 45°, puis chutant à pic pour produire un temps d’apesanteur d’environ 22 secondes avant de remonter pour effectuer la même trajectoire. Le temps avait été réduit à 15 secondes par mesure de sécurité, pour s'assurer que la monoplace, les mécaniciens et les pneus soient correctement arrimés au moment du retour de la gravité.

Red Bull n'est pas la première écurie à mettre une Formule 1 en apesanteur, puisque McLaren l'avait fait dès 1999 avec David Coulthard. Mais à l'époque, l'écurie de Woking n'était pas allée jusqu'à réaliser un arrêt au stand !

