Règlement 2023 : tout comprendre aux ajustements imposés en F1

La réglementation technique de la Formule 1 est en constante évolution car la FIA est obligée de la modifier pour maintenir les écuries dans les limites du cadre souhaité. Ce phénomène est toujours accentué lors d'un changement majeur de règlement tel celui que l'on vient de connaître. Cela entraîne souvent des ajustements en cours d'année et, surtout, lors de la saison suivante et au-delà.

Les principaux changements pour 2023 se concentrent sur le plancher en raison des divergences entre les monoplaces vis-à-vis du phénomène de marsouinage et de rebond. Beaucoup d'écuries estiment que les modifications sont apportées pour de mauvaises raisons. Il y a donc eu de nombreux échanges entre la FIA et les dix écuries dans le but de trouver un terrain d'entente, l'instance internationale ayant mis de l'eau dans son vin par rapport à ses recommandations initiales.

La FIA insistait au départ pour que la partie extérieure du plancher soit rehaussée de 25 mm et pour que des tests de flexibilité plus stricts soient mis en œuvre afin de réduire la possibilité pour les écuries de rapprocher le bord du plancher de la surface de la piste et de bénéficier ainsi de meilleurs performances aérodynamiques.

En guise de compromis (illustration ci-dessus), le règlement a été ajusté pour finalement imposer une élévation de 15 mm en 2023, avec une déflexion verticale maximale de 5 mm lorsqu'une charge de 250 N est appliquée vers le bas ou vers le haut. Cette année, cette valeur était de 8 mm vers le bas et 12 mm vers le haut. Les écuries devront donc rigidifier leurs éléments pour passer ces tests à l'avenir.

Le plancher de la Ferrari F1-75.

Des changements concernent également la géométrie du bord du plancher afin de régler des problèmes qui, selon la FIA, on échappé à sa vigilance en 2022. Dans le même ordre d'idée, le nombre de trous requis pour mesurer la conformité du plancher est réduit de six (ci-dessus) à quatre, les deux placés au centre étant considérés comme superflus.

Quels changements sur les ailerons ?

L'aileron avant de la Mercedes W13.

La FIA a agi dans les deux sens concernant l'aileron avant. Des mesures ont été prises pour restreindre davantage le design de la jonction entre le flap et la plaque d'extrémité, excluant quasiment la conception complexe introduite par Mercedes lors du Grand Prix du Canada (illustration ci-dessus).

Les écuries auront cependant un peu plus de liberté de réglage : actuellement les flaps ne peuvent être ajustés que de 35 mm, valeur qui passera à 40 mm à partir de 2023.

Par ailleurs, le rayon entre les éléments et leurs supports a été augmenté de 2 à 4 mm, changement qui s'applique également à l'aileron arrière. Il y a d'ailleurs également un changement de hauteur des fixations pour l'aileron arrière, qui devront être montées 60 mm plus haut qu'en 2022.

Quels changements pour l'arceau de sécurité ?

L'Alfa Romeo de Zhou Guanyu après son accident à Silverstone.

Devant l'ampleur de l'accident subi par Zhou Guanyu au Grand Prix de Grande-Bretagne, l'incessante quête d'une meilleure sécurité passera par des changements dans la conception de l'arceau et par une augmentation des charges qu'il doit pouvoir supporter.

Ce nouveau règlement obligera probablement certaines équipes à revoir la conception de la structure en raison des exigences liées à sa géométrie, 935 mm au-dessus du plan de référence. Toutes les pièces construites au-dessus devront être capables de résister à un impact de 15 g sur le sol et fabriquées dans un matériau résistant à l'abrasion.

L'arceau de sécurité devra désormais être capable de supporter les charges qui seront appliquées de face, en plus de celles venant de l'arrière.

Quelles sont les autres nouveautés en 2023 ?

Une caméra dans le casque de Felipe Massa en Formule E.

Les images capturées par la visor cam ont fait l'unanimité et deviendront un élément essentiel des retransmissions futures. La FIA a augmenté le nombre de caméras désignées de six à sept, incluant celle qui doit être placée dans le casque du pilote.

Concernant le poids des monoplaces, il sera légèrement réduit puisque la limite de 796 kg initialement prévue pour 2022 sera rétablie. Cependant, le poids minimum de l'unité de puissance augmentera car une partie des échappements en fera désormais partie intégrante.

Tirant les leçons d'incidents survenus depuis le début de l'année, la FIA a pris une mesure sécuritaire : les goujons de fixation entre l'unité de puissance et le châssis, mais aussi entre l'unité de puissance et la transmission, devront avoir une résistance à la traction supérieure à 100 kN.

Afin d'éviter une situation similaire à celles rencontrées cette saison avec un carburant jugé trop froid, le règlement a été modifié pour introduire un nouveau seuil de température à respecter. Le nouveau texte précise : "Le carburant d'une voiture ne doit pas être plus froid que la plus basse des deux valeurs suivantes : 10°C en dessous de la température ambiante, ou 10°C (20°C auparavant) à tout moment lorsque la voiture roule après avoir quitté sa zone de garage".

La vérification de densité du carburant intégrera également une réduction de la tolérance de 0,25 à 0,15% entre l'essence utilisée et l'échantillon de pré-approbation, limitant davantage la possibilité de gagner en performance entre les deux.

Enfin, tous les réservoirs devront être équipés d'une soupape de sécurité pour éviter toute surpression, tandis que la pression interne maximale exercée sur la vessie à carburant ne devra pas excéder 1 bar.

Les échappements de la Ferrari F1-75.

Des changements ont aussi été apportés au règlement encadrant les échappements, une clause supplémentaire énonçant : "Tout tuyau d'échappement par lequel passent les fluides wastegate doit avoir une section interne inférieure à 1500 mm², et toutes les surfaces externes doivent avoir un effet aérodynamique minimal sur le flux d'air externe".

Des modifications visent également la réglementation pour permettre aux écuries d'ajouter des grilles contre les débris au niveau des écopes de freins arrière, dans le but de réduire de potentielles défaillances.