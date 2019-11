Renault ne fera pas appel de sa disqualification

Après avoir pris le temps de la réflexion, Renault F1 Team ne fera pas appel de son exclusion du Grand Prix du Japon, annoncée mercredi soir. L'écurie française avait jusqu'à ce jeudi après-midi pour éventuellement contester la décision de disqualifier Daniel Ricciardo et Nico Hülkenberg de la dernière manche, disputée à Suzuka. Mercredi soir, les commissaires avaient précisé que le système de répartition du freinage mis en cause par Racing Point était légal au regard du Règlement Technique, mais qu'il enfreignait le Règlement Sportif puisqu'il apportait une aide au pilotage. Face à cette ambiguïté, le constructeur français se défend à nouveau et campe sur ses positions, mais refuse de prolonger l'affaire.

Lire aussi : Aide au freinage : Renault disqualifié du GP du Japon

"Nous regrettons la décision des commissaires et, en particulier, la sévérité de la sanction", annonce Renault ce jeudi. "Selon nous, la pénalité n'est pas appropriée à tout bénéfice que les pilotes auraient pu en tirer, surtout dans le contexte d'un système qui a été confirmé comme pleinement légal et innovant. C'est également inconstant par rapport aux précédentes sanctions pour des infractions similaires, comme l'ont reconnu les commissaires dans leur décision, mais sans exprimer d'autre argumentation."

"Cependant, n'ayant pas de nouvelle preuve à apporter mis à part ce qui a déjà été produit pour démontrer la légalité de notre système, nous ne souhaitons pas passer plus de temps et d'efforts dans un débat stérile devant la Cour d'Appel Internationale au sujet d'une appréciation subjective, et donc d'une sanction liée à une aide qui réduit la charge de travail du pilote sans améliorer les performances de la voiture."

"Nous avons donc décidé de ne pas faire appel de la décision des commissaires. La Formule 1 sera toujours une arène pour la recherche incessante de la moindre opportunité pour avoir un avantage. C'est ce que nous avons toujours fait et ce que nous continuerons à faire, mais avec des processus internes plus solides avant que des solutions novatrices fassent leur apparition en piste."

Suite à cette décision, le classement du Grand Prix du Japon 2019 est donc entériné, et avec lui l'absence des deux Renault dans les points, ce qui place l'écurie française sous la menace de Toro Rosso au championnat constructeurs.

Championnat constructeurs après Suzuka