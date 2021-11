Retour du DAS : Hamilton rejette la théorie

Le mois dernier, alors que les Mercedes de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas retrouvaient des couleurs en ligne droite, Red Bull cherchait une origine à ce gain de performance. Selon l'écurie de Milton Keynes, l'affaissement du train arrière de la W12 à partir d'une certaine vitesse (ce qui n'enfreint pas le règlement) a été un facteur déterminant dans les nouvelles performances de son rival.

Mise de côté au-delà du Grand Prix des États-Unis, l'enquête sur la vitesse des Flèches Noires est revenue sur le tapis lors du week-end du Grand Prix de São Paulo, lorsqu'un nouvel élément a été présenté : un extrait de la caméra embarquée de Hamilton, où le Britannique semblait tirer sur son volant à l'approche du premier virage. Très vite, une théorie a émergé sur un "nouveau DAS" servant à modifier la hauteur de la voiture.

Pour rappel, le DAS, qui signifie "direction à deux axes", a été introduit par Mercedes lors des essais de pré-saison 2020. Le système, actionné par un mouvement avant/arrière du volant permettait d'ajuster l'angle du train avant et, par conséquent, de mieux gérer la température des pneus et de réduire la traînée en ligne droite. Afin d'éviter une explosion des dépenses chez les équipes, déjà prêtes à copier la solution de Mercedes, la FIA a mis fin au DAS à l'issue de la saison 2020.

Alors, Mercedes a-t-il développé une évolution du DAS pour améliorer sa vitesse de pointe ? Avant que la théorie ne se propage davantage, Hamilton y a mis fin : le septuple Champion du monde a expliqué que les images de São Paulo montraient tout simplement qu'il y avait un jeu sur la colonne de direction.

"Ma direction ne bouge pas vers l'avant ou l'arrière, uniquement [à gauche et à droite]", a-t-il commenté. "Nous avions [le DAS] l'année dernière, nous ne l'avons plus cette année. Samedi [au GP de São Paulo], je pense qu'il y avait un peu de jeu, mais moins d'un millimètre. Je n'aimais pas cela et ça a été changé. Donc je ne suis pas certain de ce que vous regardez."

Les nouvelles règles introduites cette année stipulent que l'angle des roues avant ne peut être ajusté que par un volant qui tourne à gauche et à droite, interdisant de jure le DAS de Mercedes. Ainsi, l'Article 10.4.2 du Règlement Technique dispose que : "Le réalignement des roues directrices doit être uniquement déterminé par une fonction monotone de la position rotative d'un seul volant autour d'un seul axe. En outre, les points de fixation intérieurs des éléments de suspension reliés au système de direction doivent rester à une distance fixe les uns des autres et ne peuvent se déplacer que dans la direction normale par rapport au plan central de la voiture."