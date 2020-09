Ricciardo ne s'attendait pas à voir Ferrari autant en difficulté

Le début de saison de Ferrari est pour le moins difficile. Même si la Scuderia a signé deux podiums, aux Grands Prix d'Autriche et de Grande-Bretagne, la campagne 2020 a surtout été marquée par des performances loin des attentes et notamment sur le plan du moteur, alors même qu'il s'agissait du domaine de prédilection de l'écurie lors des deux saisons précédentes.

D'aucuns n'ont pas manqué de faire correspondre cette curieuse et vertigineuse baisse de forme avec l'accord aux termes secrets conclu avec la FIA sur le suspicieux moteur 2019. Quoi qu'il en soit, Mattia Binotto a estimé que le retour au premier plan de Ferrari prendrait sans doute "des années".

Carlos Sainz quittera justement McLaren en fin de saison pour rejoindre Maranello, laissant place à Daniel Ricciardo qui passera de Renault à l'écurie britannique. L'Espagnol, qui est actuellement au volant d'une des monoplaces en lutte pour la troisième place chez les constructeurs, a affirmé qu'il s'agissait du bon choix en dépit des problèmes de la structure italienne.

Quand il a été demandé à Ricciardo s'il estimait l'avoir échappé belle, dans ce contexte, en ne rejoignant pas Ferrari, comme cela était un temps pressenti, l'Australien a répondu : "Il est difficile de vraiment savoir combien de temps cette série de résultats va durer pour l'équipe. Je trouve qu'il est difficile de voir cela durer trop longtemps, mais en même temps je ne m'attendais pas à voir ces résultats, ou à ce qu'ils soient autant en difficulté."

"[À Spa], il était dit avant le week-end qu'ils allaient connaître un moment difficile, et ça a clairement été le cas. Ils sont assurément dans une mauvaise passe en ce moment. Je n'ai pas véritablement réfléchi à ça, de quoi ça aurait eu l'air [si j'avais rejoint Ferrari]. De ce point de vue, je ne peux pas vraiment répondre. Mais je suis sûr qu'ils vont beaucoup apprendre de cette année, et je suis certain qu'ils vont se trouver en meilleure position l'année prochaine."

