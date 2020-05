Russell veut rouler dans une monoplace avant la reprise

Après un début de saison ajourné en raison de la pandémie de COVID-19, la perspective d'une ouverture du championnat début juillet en Autriche se précise. D'ici là, les pilotes auront observé une pause forcée d'une durée inhabituelle, puisqu'ils n'ont pas pris le volant d'une F1 depuis les tests hivernaux à Barcelone, fin février. Le confinement puis l'attente ont amené de nombreux pilotes à passer du temps sur leurs simulateurs maison en participant à des courses virtuelles ainsi qu'à travailler leur physique, mais George Russell a l'espoir de remonter dans une monoplace pour quelques essais avant le rendez-vous encore officieux du Red Bull Ring.

"C'est quelque chose que je vais vraiment essayer de faire", confie le pilote britannique au micro de Sky Sports. "Je pense qu'en réalité, le karting sera la première occasion que j'aurai. Dès que je le pourrai, je ferai du karting. Mais à terme, je veux essayer de monter dans une Formule 1 avant que nous recommencions à courir. Que ce soit une Williams ou une Mercedes, juste pour accumuler quelques tours, il faut attendre et voir. Ce pourrait même être dans une Formule 3 ou une Formule 2. Tout ce qui a quatre roues et qui peut tourner sur un circuit, je crois que ce sera mieux que rien."

La réglementation empêche toutefois les équipes de faire des essais, à moins d'utiliser des modèles de la saison 2018 ou antérieurs. Par ailleurs, dans un contexte de crise et de réduction des coûts, les opportunités devraient s'avérer très réduites, même si la solution d'un court tournage promotionnel limité à 100 km peut toujours exister. Ces derniers jours, certains pilotes ont pu s'offrir une bouffée d'oxygène en reprenant le volant d'un karting en fonction des circonstances propres à leur lieu de résidence. C'est ce qu'ont notamment fait Pierre Gasly et Kevin Magnussen.

"Contrairement à d'autres sports, on ne peut pas avoir un circuit et une Formule 1 dans son jardin", s'amuse à rappeler George Russell. "Ce n'est pas comme un footballeur qui peut aller taper dans un ballon et s'entraîner. C'est très difficile. Je fais tout ce que je peux pour m'entraîner au niveau cardio, avec de la course à pied ou du cyclisme. Il y a aussi le travail mental. J'ai récemment investi dans un simulateur de meilleure qualité et je commence à ne plus seulement le faire pour m'amuser mais pour m'entraîner. C'est ce que j'ai de plus proche de la réalité et je dois rester affuté, être prêt pour lorsque nous reprendrons."