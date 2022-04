Sainz étonné d'avoir "manqué de calme" après son GP d'Australie

Carlos Sainz a enchaîné les hauts et les bas en Australie, il y a deux semaines. L'Espagnol a terminé en tête des Essais Libres 1 à l'Albert Park et, lors des séances d'essais suivantes et des premières phases de qualifications, il a semblé pouvoir égaler les temps réalisés par son coéquipier. Mais c'est finalement Charles Leclerc qui a signé la pole et mené chaque tour du Grand Prix : une dynamique complètement opposée à celle de Sainz.

L'accident de Fernando Alonso durant la Q3 a empêché son compatriote de boucler son premier tour rapide, alors que le Monégasque franchissait la ligne de chronométrage de justesse. Lorsque la séance a repris, un problème au démarrage de sa voiture lui a fait quitter son stand trop tard pour effectuer le tour de chauffe supplémentaire nécessaire sur le nouvel asphalte de Melbourne, ce qui a donné lieu à une perte de contrôle dans son dernier tour. Au final, Sainz ne pouvait faire mieux qu'une triste neuvième place.

Avant le départ de la course, un problème de bouton a obligé Ferrari à changer le volant de Sainz. Mais le modèle de substitution n'étant pas réglé avec la bonne carte de couple, l'Espagnol a perdu cinq places dans le premier tour, après que sa voiture a vu son anti-calage se déclencher à l'extinction des feux. Il a finalement abandonné au deuxième tour après être sorti, en attaquant la Haas de Mick Schumacher. En bref : une fin de week-end cauchemardesque.

S'exprimant sur le désastre de Melbourne avant la course de ce week-end à Imola, Sainz a mis son abandon sur le compte d'une "erreur" qui faisait suite à une "frustration" accumulée à la suite de ses divers problèmes, auxquels il a dit ne pas avoir pu réagir comme d'habitude. "L'une de mes forces en tant que pilote est de rester calme dans ce genre de situations", déclare le Madrilène. "Cette fois, il m'a manqué ce calme pour réagir correctement aux désagréments qui me sont arrivés à ce moment-là. Et ce n'était pas un bon week-end parce que beaucoup de choses se sont produites, beaucoup de facteurs externes sont survenus, mais en même temps je n'ai pas eu la meilleure réaction à cela."

"Cela devait arriver à un moment donné. J'ai eu [17] arrivées de suite dans les points. Je ne sais pas combien de courses consécutives j'ai terminées sans erreur majeure. À un moment donné, cette erreur devait arriver. Et elle est arrivée, et je suis sûr que je vais en tirer des leçons, comme je l'ai fait précédemment dans ma carrière, et cela m'a rendu plus fort. C'était un week-end pour forger le caractère, c'est sûr."

Carlos Sainz bloqué dans les graviers en Australie.

Sainz explique également que ce qu'il considérait comme une réaction inhabituelle venait du fait qu'il y avait "un peu de frustration supplémentaire" découlant du drapeau rouge et des problèmes de démarrage, l'empêchant ainsi d'obtenir un meilleur résultat en qualifications que Leclerc (qui a été en pole à deux reprises et mène le duel 3-0 chez Ferrari).

"Après avoir été dans la lutte pour la pole et avoir piloté aussi bien tout le week-end, puisque j'avais mené certains essais libres, je sentais que j'étais vraiment à l'aise dans la voiture, et [il était difficile de bien réagir]", analyse Sainz. "Tout à coup, des problèmes externes ont commencé à arriver et ont peut-être provoqué un peu de frustration. C'était comme si on me disait : 'Peut-être que tu devras attendre un meilleur week-end'. Et je me suis dit : 'Non, je ne veux pas attendre un autre week-end et je veux foncer !'. Et c'est comme ça. C'est aussi la beauté du sport."

Après avoir analysé la situation à froid en rentrant d'Australie, Sainz a fait la conclusion que le week-end à Melbourne était une sorte de message pour retrouver la forme qui lui avait apporté ses 17 arrivées consécutives dans les points et ses trois podiums à la suite (à cheval entre la saison précédente et 2022).

"Ça joue beaucoup du côté du mental et de la façon de gérer les émotions et les sentiments", poursuit-il. "C'est quelque chose qui, je pense, est l'une de mes forces et je ne veux pas du tout perdre cela. Et je crois que cela restera l'un de mes points forts. C'est juste que je pense que de temps en temps, dans la carrière d'un sportif ou d'un pilote de course, vous avez besoin de rappels, continuer à faire les choses que vous faisiez avant et qui vous permettaient de garder votre calme."

"Il y aura toujours un week-end ou une course difficile dans la vie d'un pilote. Ce qui est bizarre, c'est que je n'avais pas beaucoup de difficultés avant ce Grand Prix, j'étais sur une très bonne lancée avec très peu d'erreurs et à un moment donné, il fallait que ça arrive. Cela peut aussi être déclenché par des facteurs externes, mais je veux continuer à apprendre de celles-ci."

Sainz va en tout cas disposer à Imola, par précaution, d'une nouvelle unité de puissance à la suite de cet accident.