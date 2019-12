Sainz a-t-il révélé un indice sur la McLaren 2020 ?

Mais cela offre également la possibilité de rassembler des informations concernant les monoplaces de la saison à venir. Bien entendu, les écuries essaient de ne pas montrer ou de masquer autant de détails que possible sur ces images, mais la toute première photo de moulage de la saison aurait-elle d'ores et déjà offert plus que ce qui était prévu ?

Carlos Sainz a posté sur Twitter ce mardi le message suivant : "Moulage de baquet pour 2020 effectué ! Je suis vraiment heureux de partir en vacances de Noël alors que ce genre de chose est déjà réglé."

L'image accompagnant ce post utilise la surface réfléchissante de son casque pour montrer l'Espagnol ainsi que certains membres de son équipe autour de la monocoque, et à l'arrière de cette image, les plus fins observateurs peuvent avoir noté un détail. En effet, en regardant de près, juste au-dessus de la tête de Sainz, l'entrée d'air semble coupée en deux, par ce qui serait un arceau de sécurité en forme de lame.

Bien entendu, ce n'est qu'une maquette, donc cela pourrait ne pas refléter la configuration finale de la MCL35. Mais cela donne l'occasion de revenir sur les quelques exemples d'écuries qui ont adopté cette solution technique par le passé, et pas plus tard qu'en 2019 avec l'Alfa Romeo C38.

