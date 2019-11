Sainz salue le recul de la F1 sur les couvertures chauffantes

Véritable serpent de mer depuis une quinzaine d'années, l'interdiction des couvertures chauffantes qui devait faire partie de la refonte réglementaire de 2021 n'entrera finalement pas en vigueur à cet horizon. Il y a quelques semaines, Mario Isola, responsable du programme F1 de Pirelli, avait déclaré pour Motorsport.com : "En 2021, nous aurons de gros changements. Nous aurons une nouvelle voiture, un nouveau package aéro, de nouveaux pneus, une nouvelle taille [de jantes] et ainsi de suite. L'idée est d'avoir une transition et de retirer les couvertures mais sur une certaine période."

"Donc, en 2021, nous garderons les couvertures, afin d'avoir une référence et ensuite, pas à pas, nous irons dans la direction de leur retrait. Quand nous en avons discuté, je ne me souviens pas qu'il y ait eu de forte opposition. La discussion était assez claire et transparente, avec analyse des avantages et des inconvénients, et nous avons convenu qu'il était bénéfique pour le sport de continuer [avec les couvertures], et d'avoir cette transition."

La saison 2021 verra en effet l'introduction de nouvelles jantes de 18 pouces et ni le manufacturier, ni les écuries ne souhaitaient avoir à faire l'apprentissage de ces pneus au moment où les couvertures auraient disparu. Mais côté pilotes, cette nouvelle a également été accueillie très favorablement. Ainsi, Carlos Sainz salue le fait que le GPDA s'est opposé à cette mesure, évitant ainsi une situation qu'il qualifie d'"extrêmement dangereuse".

"Je pense que [le] GPDA a accompli quelques avancées importantes. L'une d'entre elles a été les couvertures chauffantes. Des gens ne voulaient pas de couvertures chauffantes en 2021. Nous nous sommes totalement opposés parce que nous avons vu cela comme une situation extrêmement dangereuse. Et ça ne va pas se faire."

"Il y a quelques autres cas pour lesquels nous nous sommes battus très dur qui ne vont probablement pas se produire. Et cela veut dire que les gens écoutent les pilotes et le GPDA. N'oubliez juste pas que ce que nous voulons, c'est le meilleur pour la discipline et je pense que nous savons plus que quiconque ce dont nous avons besoin pour suivre une autre voiture ou ce dont nous avons besoin pour que ce championnat soit plus un sport et un meilleur show également."