Plus agressif, Tsunoda a enfin renoué avec les points

Neuvième, derrière les McLaren, Ferrari, Red Bull, Mercedes. Êtes-vous heureux de cela ?

Oui, je suis content, surtout que mon coéquipier a connu un abandon malheureux et [j'étais] plus responsable de marquer des points, surtout quand on pense au championnat par équipe, donc vous savez, même les petits points à la fin peuvent être importants, donc je suis content de ce que j'ai fait.

Comment était la voiture pendant la course ?

Ce n'était pas facile, assurément, j'ai vraiment eu du mal avec l'arrière, avec le sous-virage à haute vitesse, mais en fin de compte, vous savez, je communique avec les ingénieurs pour essayer de corriger la situation avec les boutons [sur le volant] et, au final, j'ai réussi à la ramener à la maison. Je pense que nous avons fait un bon pas en avant sur la communication entre mes ingénieurs [et moi].

Vous êtes de plus en plus confiant dans des situations de course comme celle-ci ?

Oui, ce sont de bons progrès. Cela fait longtemps que je n'avais pas marqué de points, et je pense que j'ai bien progressé, surtout en Turquie, [même si] j'ai fait une grosse erreur à la fin de la course. Aujourd'hui, j'ai amélioré ces choses et, comme je l'ai dit, j'ai ramené la voiture à la maison, donc oui, c'est bien.

Diriez-vous que c'est votre week-end le plus régulier de la saison ?

Oui. C'était assez régulier, et je pense également que c'est ma meilleure course cette saison jusqu'à présent, même si c'est difficile dans cette situation. Je pense que j'ai besoin de beaucoup d'espace, vous savez, je dois apprendre, donc il faut continuer à pousser et avoir des points plus régulièrement.

Gasly a eu une défaillance de la suspension arrière. Avez-vous été prévenu ?

Je ne savais pas qu'il avait un problème de suspension. Je n'ai pas eu de [messages] radio à ce sujet.

Ce n'était pas un problème pour votre voiture ?



Je ne sais pas. Il faut voir pourquoi il a eu une défaillance. Mais je n'ai pas eu d'informations des ingénieurs pour ça. Donc il doit y avoir quelque chose...

La constance doit vous donner une grande satisfaction.

Ouais. La constance, je dirais, une plus grande communication avec les ingénieurs et de retours appropriés ; c'était bien. Mais je pense aussi que j'ai besoin de faire mieux lors des Essais Libres 1. J'ai fait P18 en Essais Libres 1, [P16 en] Essais Libres 2, ce qui, vous savez, parfois fait que les ingénieurs ou l'équipe ont des points d'interrogation à mon sujet, et je dois un peu penser à la stratégie lors des qualifications. Je dois un peu améliorer ces choses, surtout lors de la prochaine manche, donc je vais me concentrer sur ces aspects la prochaine fois.

Au départ, vous avez passé Valtteri Bottas et Pierre Gasly...



Ouais, en temps normal je perds beaucoup de positions dans le premier tour, et cette fois j'ai gagné quelques places, j'ai été un peu plus agressif par rapport aux autres courses, et c'était bien, donc je continue comme ça.

Vous avez gardé Bottas derrière vous pendant un certain temps.

Ouais, Mercedes doit être en colère contre moi. Vous savez, je ne veux pas que les pilotes me laissent passer facilement, donc j'ai fait quelque chose de normal.