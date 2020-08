Bottas : "Je vois le championnat m'échapper"

Au 63e tour du Grand Prix d'Espagne, Valtteri Bottas sait qu'il n'a plus grand-chose à gagner. Le pilote Mercedes est relégué à 25 secondes du leader Lewis Hamilton, à cinq secondes du dauphin Max Verstappen. Il rentre au stand pour chausser des pneus neufs et s'assurer le point du meilleur tour en course, mais c'est une bien maigre consolation pour un pilote qui avait de légitimes espoirs de titre au début de cette saison.

Après avoir remporté le premier Grand Prix de l'année en Autriche, Bottas a été invariablement devancé par son coéquipier Hamilton lors de chacune des cinq épreuves suivantes, de surcroît souvent battu par Verstappen également, malgré une Mercedes W11 dominatrice. Il se retrouve ainsi devancé par le pilote Red Bull au championnat, et accuse déjà un retard de 43 points sur le leader.

À Barcelone, c'est un départ moyen qui a coûté cher à Bottas. Le nordique a mis 4,9 secondes à atteindre les 200 km/h d'après les données affichées par la réalisation TV, contre 4,75 secondes pour Hamilton ; il s'est retrouvé quatrième au premier tour, derrière Verstappen et Lance Stroll. Il a par la suite aisément dépassé la Racing Point et tenu le rythme de la Red Bull sans parvenir à la rattraper.

"L'envol initial n'a pas été suffisamment bon, et mon temps de réaction aurait aussi pu être un peu meilleur", analyse Bottas. "Ce n'était donc pas le départ parfait, alors qu'il était nécessaire. Et sur ce circuit, si les pilotes derrière prennent l'aspiration, qu'on ne l'a pas et que le départ n'est pas meilleur, on en paye le prix."

"C'est loin d'être idéal. Je n'ai aucune idée du nombre de points qui nous sépare, mais il est bien trop grand. Et je vois à nouveau le championnat m'échapper. Nous allons prendre quelques jours pour tout étudier, voir ce qui s'est mal passé, puis passer à autre chose. C'est forcément très décevant, mais je sais que je rebondirai toujours. Aucun doute : à Spa, comme toujours, j'aurai ma meilleure santé mentale, je donnerai tout ce que j'ai. Mais tout de suite, j'ai juste envie d'être ailleurs."

Lorsqu'il lui est demandé si un facteur ou événement particulier a causé ce décevant début de saison, Bottas est perplexe : "Pour le moment, je ne peux pas le dire. J'ai bien commencé avec la première course, j'ai eu le rythme toute la saison, à chaque course. Les qualifications sont toujours super serrées avec Lewis ; parfois il me bat, parfois je le bats. Ça se joue à pas grand-chose." Le samedi après-midi, Hamilton mène 4-2 avec un écart moyen de 0"081 à son avantage sur le sec.

"Je ne connais donc pas la raison. Il y a eu deux courses merdiques pour moi à Silverstone, avec de la malchance", souligne celui qui a perdu la deuxième place à cause d'une crevaison lors de la première course en Angleterre. "Aucun week-end ne s'est passé sans accroc, sans problème, à part le premier, donc c'est une très mauvaise saison jusqu'à présent. J'espère qu'il reste encore de nombreuses courses à disputer, peut-être même une dizaine. Je l'espère. Jusque-là, c'est loin d'être idéal."

Bottas est d'autant plus frustré que comme tous les pilotes, il fait des sacrifices pour participer à ces séries de Grands Prix dans le contexte de la pandémie de COVID-19. "Parfois, on a envie de passer plus de temps avec de nombreuses personnes que l'on n'a pas le droit de voir. On l'accepte car l'unique objectif est de remporter le titre, et je fais tout pour cela. En théorie, il y a toujours des possibilités, et ça aide."

"Mais aujourd'hui [dimanche], c'est une grande frustration, car j'ai perdu beaucoup de points par rapport à Lewis sur les deux derniers week-ends. Pour moi, mentalement, ç'aurait été important de marquer plus de points que Lewis et Max. Mais ça n'a pas été le cas, donc c'est dur", conclut-il.

