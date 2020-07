Verstappen, 2e : Une "victoire" après l'accident d'avant-course

Avant le début de la course, dans le tour de reconnaissance, Max Verstappen s'est accidenté au virage 12. Tirant tout droit dans les pneus, le Néerlandais a cassé son aileron avant et manqué de briser sa suspension avant gauche. Finalement arrivé sur la grille, ses mécaniciens ont travaillé jusqu'à la dernière seconde pour lui permettre de prendre le départ dans de bonne conditions.

Et il en a vite profité en s'élançant très bien depuis le septième emplacement, prenant la troisième position à la sortie du premier virage puis la seconde une fois la première salve d'arrêts au stand passée. Par la suite, incapable de suivre le rythme d'un Lewis Hamilton sur une autre planète, il s'est employé à résister à Valtteri Bottas, ce qu'il a fait jusqu'au bout.

"Ce n'était pas ce que je voulais au début de la course, finir dans les barrières dans les tours de mise en grille", a déclaré Verstappen. "Mais les mécaniciens ont fait un travail fantastique pour réparer la voiture. Je ne sais pas comment ils ont fait, mais c'est incroyable."

"Leur rendre ça avec la seconde place, j'en suis très heureux. La première moitié a été très cruciale et à partir de là, je pense que nous avons pris les bonnes décisions, et nous avions un bon rythme. Nous avons juste fait notre course et, bien sûr, séparer les deux Mercedes est une bonne chose pour nous."

"Je pensais que nous n'allions pas pouvoir courir, donc être second c'est comme une victoire aujourd'hui."

Menacé en fin de course par un Bottas qui avait effectué un arrêt pour chausser des pneus durs neufs, Verstappen a passé la ligne d'arrivée avec 750 millièmes d'avance. "J'ai juste essayé d'avoir mon propre rythme, et bien sûr je pouvais voir qu'il revenait en reprenant quelque chose comme une seconde au tour."

"Suivre [une autre voiture] ici est assez difficile, donc dès qu'il était sous la seconde et demie, c'était un petit peu plus compliqué pour lui. Dans le dernier tour, nous avions également du trafic devant nous, ce qui ne m'a pas facilité la tâche avec ces vieux pneus usés. Mais nous avons réussi à tenir et je suis très heureux de la seconde place."