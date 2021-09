Verstappen fonce vers "une victoire facile", selon Hamilton

Lewis Hamilton a perdu gros lors des Qualifications Sprint du Grand Prix d'Italie. Deuxième sur la grille, le pilote Mercedes a pris un très mauvais départ et s'est fait dépasser par Max Verstappen, son rival pour le titre, Daniel Ricciardo et Lando Norris. Tombé en cinquième position à la fin du premier tour, Hamilton a rallié l'arrivée à cette même place.

Le septuple Champion du monde était très logiquement déçu en sortant de sa monoplace : "Nous avons perdu beaucoup de points", a-t-il déploré. "Je pense que nous avons sous-estimé à quel point [les pneus tendres] allaient bien tenir. Nous devons essayer de voir comment nous pouvons dépasser les McLaren demain pour limiter la casse."

Hamilton peut néanmoins se consoler avec un départ en deuxième ligne en raison de la pénalité infligée à Valtteri Bottas, qui a monté à Monza une quatrième unité de puissance. Mais le recul du Finlandais sur la grille offre surtout à Max Verstappen, deuxième du sprint, la pole position sur un plateau. Le Néerlandais est donc idéalement placé pour augmenter son avance au championnat, qui est actuellement chiffrée à cinq points.

Interrogé sur ce scénario, Hamilton y accorde beaucoup de crédibilité, puisqu'il voit le pilote Red Bull s'enfuir dès l'extinction des feux vers la victoire. "Vous avez vu le rythme de la Red Bull", a-t-il ajouté. "Je ne sais pas si [Verstappen] était plus rapide que Valtteri mais ils sont tellement rapides, et maintenant [Verstappen] est en pole. Donc ça devrait être une victoire facile pour lui. De mon côté, je dois simplement essayer de dépasser [Norris et Ricciardo]."

Voir une Red Bull en pole à Monza est assez surprenant, car la dernière apparition d'une monoplace au taureau rouge sur la première ligne du Grand Prix d'Italie remonte à la saison 2013, avant l'introduction des moteurs V6 hybrides. À l'inverse, jusqu'à ce samedi, la meilleure Mercedes n'avait jamais fait pire qu'une troisième place sur la grille depuis 2013.

Et selon Hamilton, l'écurie autrichienne a encore prouvé avec cette pole position sur un circuit qui ne lui sied pas habituellement qu'elle cachait son jeu cette saison. "Je pense que cette année, [Red Bull] est plus rapide que vous ne le pensez", a ajouté le Britannique. "Ils apportent des améliorations toutes les semaines. D'après ce que l'on m'a dit, je crois qu'il n'y a eu qu'une seule course où [Red Bull] est venu sans amélioration. Ils améliorent en permanence la performance de leur voiture."