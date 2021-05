En février, Red Bull a annoncé la reprise du programme moteur de Honda au terme de la saison 2021, en prévision de la prochaine ère des groupes propulseurs. Depuis, l'écurie autrichienne a recruté à tour de bras, s'offrant notamment les services de Ben Hodgkinson, ancien directeur de l'ingénierie mécanique chez Mercedes High Performance Powertrains, qui deviendra le nouveau directeur technique de Red Bull Powertrains.

En marge du Grand Prix d'Espagne, quatrième manche de la saison 2021, Red Bull a révélé que cinq autres membres du personnel de Mercedes allaient rejoindre leur département moteur. Des transferts qui interviennent dans le contexte d'une lutte acharnée entre les deux structures pour le titre mondial, Lewis Hamilton et Max Verstappen n'étant séparés que par huit points au classement général.

Interrogé sur le sujet lors de la conférence de presse de ce jeudi à Barcelone, Verstappen a déclaré qu'il trouvait ces recrutements "intéressants" et qu'il était "tout à fait normal" que les employés de Mercedes cherchent de nouveaux défis après avoir évolué dans une équipe ayant remporté tous les titres en jeu depuis 2014.

"Quand une équipe domine depuis si longtemps, vous allez essayer de recruter ce genre de personnes", a commenté Verstappen. "Mais je pense aussi qu'il est intéressant de faire partie de ce nouveau projet. Quand les gens sont au même endroit pendant longtemps, parfois ils souhaitent relever de nouveaux défis. C'est compréhensible."

Bien que Red Bull n'ait pas exclu la possibilité de travailler avec un motoriste externe lorsque la nouvelle réglementation autour des unités de puissance entrera en vigueur, en 2025, l'équipe prévoit de fabriquer et de développer elle-même sa propre unité de puissance. Christian Horner, directeur de Red Bull, a ainsi lancé que la structure serait maître de son destin en s'assurant de concevoir une monoplace et un moteur sous un seul et même toit.

Concernant son niveau d'enthousiasme sur le nouveau département moteur de Red Bull, Verstappen a indiqué que c'était "génial à voir", ajoutant : "Bien sûr, nous en parlons au sein de l'équipe. C'est une perspective très palpitante et je veux en faire partie. Nous verrons où cela nous mènera."

Ces mouvements de ressources humaines risquent donc d'avoir un impact important sur la performance de l'unité de puissance de Mercedes au cours des prochaines saisons. Mais Lewis Hamilton n'est guère surpris que d'autres écuries cherchent à engager du personnel ayant participé à une domination longue de sept saisons.

"Ce n'est pas quelque chose auquel je [consacre beaucoup de temps]", a-t-il répondu à Motorsport.com au sujet des transferts en catégorie reine. "Je pense qu'avec Toto [Wolff, directeur de l'écurie Mercedes], j'ai mon meilleur allié. Il s'efforcera à gérer la situation de la meilleure façon possible. Sans aucun doute, chaque personne qui fait partie de notre équipe est talentueuse et ce n'est pas une surprise que tout le monde cherche à les avoir. Nous avons eu beaucoup de succès ensemble."

"S'il y a des gens qui sont partis, je leur souhaite le meilleur. Nous devons tous suivre notre propre chemin et prendre nos propres décisions, celles qui nous conviennent. Mais [Mercedes] est une grande équipe et ne se résume pas à une personne ou même cinq. Il s'agit d'un collectif. Et nous avons un groupe incroyable qui reste toujours solide et concentré pour gagner ce championnat."

