Vettel soutient Verstappen pour que Schumacher conserve son record

En abordant le Grand Prix d'Abu Dhabi à égalité de points avec Max Verstappen, Lewis Hamilton a la possibilité de devenir Champion du monde de Formule 1 pour la huitième fois. Si tel était le cas, il s'agirait d'un nouveau record absolu, surpassant d'un titre le total de Michael Schumacher (sept couronnes acquises de 1994 à 2004).

Mais Sebastian Vettel n'est pas emballé par ce scénario. Le pilote Aston Martin n'a jamais caché son admiration pour le Baron Rouge et souhaite par conséquent que ses records ne soient pas battus. Vettel a donc apporté son soutien à Verstappen, puisqu'une victoire du Néerlandais forcerait Hamilton à rester sur sept titres.

"Michael est mon héros et pour cette raison, je ne veux pas que Lewis gagne", a lancé Vettel lors de la conférence de presse du jeudi à Abu Dhabi. "Mais la vérité, c'est que [Hamilton et Verstappen] ont tous deux réalisé une super saison. Ils ont l'opportunité de remporter le titre lors de la dernière course parce qu'ils le méritent tous les deux."

"D'une certaine manière, je serais heureux que le record de Michael tienne encore. Mais même si Lewis l'emporte, Michael restera le plus grand à mes yeux. Lewis peut gagner un, deux, trois, cinq championnats de plus, ça ne changera rien pour moi. Et je m'entends bien avec Lewis, donc mon cœur veut voir Max l'emporter pour que Michael garde le record, mais ma tête veut voir le meilleur gagner."

Le fils de Michael Schumacher, Mick, sera aux premières loges pour assister au couronnement de Hamilton ou de Verstappen. Cependant, le pilote Haas n'a pas aussi un avis aussi tranché que son compatriote.

"Rien n'est fait donc je ne peux pas vous dire ce que j'en pense", a-t-il sobrement répondu. "Mais je croise évidemment les doigts pour les deux. Il n'y a qu'eux qui peuvent gagner le championnat et ce sera intéressant à voir. Celui qui gagnera gagnera. Je ne peux rien y faire."