Red Bull place Vips en EL1 à Barcelone

Après Nyck de Vries chez Williams, c'est au tour de Jüri Vips et de Robert Kubica d'être confirmés pour la première séance d'essais libres à Barcelone. La réglementation impose d'aligner un jeune pilote sur deux Grands Prix dans les deux voitures – une fois l'une, une fois l'autre – sans que ce ne soit forcément en EL1, mais c'est le plus logique compte tenu des conditions de piste.

Chez Red Bull, Jüri Vips en profite sur une piste catalane parfaitement connue de toutes les écuries et qui est donc le terrain idéal pour qu'un titulaire laisse sa place avec un impact minime, en l'occurrence Sergio Pérez. Premier Estonien à rouler en week-end de Grand Prix, Vips occupe actuellement la huitième place du championnat de Formule 2 avec une pole position, deux podiums et trois meilleurs tours en course à son actif.

Du côté d'Alfa Romeo, l'apparition du réserviste Robert Kubica au volant ne respecte bien évidemment pas cette règle qui veut que des pilotes ayant participé à deux Grands Prix soient choisis, mais il faut souligner que l'écurie aligne déjà le rookie Zhou Guanyu dans sa seconde voiture et n'aura donc à remplacer que Valtteri Bottas une fois afin de satisfaire à la réglementation. En l'occurrence, c'est dans le bolide de Zhou que va s'installer Kubica, fort de ses 99 départs en GP pour douze podiums dont une victoire.

Reste à savoir si Liam Lawson sera aperçu chez AlphaTauri, comme l'avait prédit le directeur de la petite Scuderia, Franz Tost...