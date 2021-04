Le clan Williams frustré d'avoir été oublié par Netflix

Sortie le 19 mars sur la plateforme Netflix, la troisième saison de la série "Drive to Survive" porte sur la campagne 2020 du Championnat du monde de Formule 1. Elle a fait réagir dans la famille Williams, qui a quitté la discipline à l'été en cédant la propriété de l'écurie du même nom à Dorilton Capital.

En effet, Mark Harris, qui est le mari de Claire Williams, qui occupait de facto le rôle de responsable de l'écurie en lieu et place de son père Frank mais était de jure directrice adjointe, a fait part de sa frustration et de sa colère face à ce qu'il considère comme des oublis majeurs de la part des réalisateurs de la série documentaire.

Outre l'absence de la vente de la structure, le non traitement du remplacement de Lewis Hamilton par George Russell, pilote Williams, lors du GP de Sakhir est également au centre des reproches faits par Harris. "Il est impossible de cacher le niveau de frustration et de contrariété que je ressens autour de la dernière saison de Drive to Survive de Netflix", a-t-il écrit sur Instagram.

"Il est difficile de croire qu'il y avait une histoire plus importante (autre que le COVID-19) que la vente de l'une des équipes les plus historiques, les plus couronnées de succès et les plus estimées que le sport ait jamais connues", a-t-il ajouté.

"Plus de 50 ans dans ce sport, 16 Championnats du monde et le légendaire directeur de l'équipe, Sir Frank Williams, ainsi que la famille, quittent un sport qu'ils ont contribué à faire devenir ce qu'il est aujourd'hui, et on en parle à peine. Quelle honte. Cela ressemble à un manque total de respect envers SFW, Claire et l'équipe elle-même."

Même s'il a conscience des questions de protocole et sanitaires qui ont empêché de pouvoir filmer dans les meilleures conditions, Harris estime que cela ne justifie pas l'oubli de ces sujets. "C'est facile de dire qu'il n'y a pas eu d'accès accordé. Non, aucune équipe de tournage autre que celle de Williams n'a eu accès aux moments très privés où Claire a dû annoncer à l'équipe que la famille devait vendre et quitter le sport qu'elle aime et pour lequel elle vit."

"Mais l'écurie a mis à disposition de nombreuses séquences et tous les membres [de l'équipe de tournage] y avaient accès à tout autre moment. Quel dommage qu'elles n'aient pas été utilisées. Bien sûr, à l'heure où les dirigeants de la F1 affirment que les nouveaux constructeurs, les nouvelles équipes et les organisateurs de courses se bousculent au portillon, la disparition de l'une des équipes les plus anciennes et les plus performantes de la grille n'entre pas dans leur programme."



Il est à noter que, réagissant à sa propre absence dans la série, George Russell a tweeté une photo de lui accompagnée du message : "Arriver à l'épisode 10 et réaliser que tu n'es pas dans Drive to Survive..."