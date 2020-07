Mercedes et Wolff ont "l'intention de continuer ensemble"

Ces derniers mois, nombreuses ont été les rumeurs autour de l'avenir de Toto Wolff chez Mercedes. À la fois directeur de la branche sportive du constructeur allemand et actionnaire de l'écurie de Formule 1, l'Autrichien a souvent démenti les informations faisant état de son départ, notamment vers Aston Martin. Aujourd'hui, il assure être à la place qui lui convient et dit vouloir rester aux commandes de l'équipe de Brackley en F1 si le défi est toujours au niveau de ses attentes. Il ne le cache pas non plus, la pause forcée par la crise du coronavirus avait renforcé son désir de retrouver la piste.

"Je pense qu'avoir un défi, avoir le sentiment d'être mis au défi, c'est ce qu'il y a de plus important avant de décider quoi faire", précise Wolff quant à son avenir. "Ça a toujours été le cas pour moi. Revenir sur le circuit à Spielberg m'a montré que j'adorais vraiment cet environnement. J'aime la compétition. Je suis très heureux de retrouver mon équipe en piste, de me battre, et c'était important pour moi de voir et de ressentir ça."

Wolff en a conscience, ses multiples casquettes complexifient les négociations autour d'un nouveau mandat à la tête de Mercedes. Sur ce point, il assure ne rien vouloir précipiter, et en profite pour tordre une fois de plus le cou aux spéculations selon lesquelles les relations ne seraient pas au beau fixe avec le PDG de Daimler, Ola Källenius.

"Pour moi c'est un petit peu plus complexe car il ne s'agit pas seulement d'un contrat de directeur d'équipe mais aussi d'actionnariat", rappelle-t-il. "Le contrat court jusqu'à fin 2020, c'est à ce moment-là qu'il devrait prendre fin. Nous avons de bonnes discussions. Il y a clairement l'intention de continuer ensemble, Mercedes et moi. Nous ne sommes pas particulièrement pressés. J'ai 100% confiance en Ola Källenius. Je ne pourrais pas souhaiter de meilleures relations avec le PDG de Daimler. Nous poursuivrons donc ces discussions et j'espère que nous parviendrons à une bonne issue dans les prochains mois."

De son côté, Källenius a également dénoncé ces rumeurs. "Tout ce qu'on lit dans les médias n'est pas vrai", souligne-t-il auprès de Sky Sports. "Toto et moi sommes très proches. Nous discutons assez souvent. Je suis très content d'être là [au GP d'Autriche, ndlr] et de soutenir l'équipe après tout le travail qu'elle a accompli cet hiver."

Le Suédois a par ailleurs réaffirmé l'avenir de Mercedes en Formule 1, saluant la quête de réduction des coûts qui rendra la F1 "solide financièrement", ainsi que l'approche plus écologique récemment adoptée. "En Formule 1, nous avons la meilleure technologie hybride au monde. Grâce à elle, nous pouvons avancer tous ensemble vers la neutralité carbone de notre sport. Nous avons également présenté un plan pour le rendre progressivement plus écologique. Ces deux aspects, la viabilité financière et la neutralité carbone, rendent l'avenir radieux pour la F1 et pour Mercedes en F1", conclut-il.