Yuki Tsunoda : "Je n'ai pas peur de commettre des erreurs"

Après avoir réalisé une première saison marquante en F2, championnat dont il a terminé troisième en 2020, Yuki Tsunoda, 20 ans, a convaincu les dirigeants de Red Bull de lui donner sa chance au sein du junior team de l'entreprise en F1, à savoir l'écurie AlphaTauri. Sa montée en grade express s'accompagne forcément d'une certaine curiosité, d'autant qu'au-delà de ses performances prometteuses et de son style offensif, il a assez peu d'expérience au volant de monoplaces de la discipline reine.

Celui qui était justement à Imola cette semaine avec une voiture de 2019, pour accumuler du roulage sur le tracé qui a accueilli le Grand Prix d'Émilie-Romagne 2020 et sera normalement le théâtre de la seconde manche de la saison 2021, n'a toutefois pas prévu d'être plus prudent que cela au moment de débuter sa carrière en Formule 1. Au contraire, il compte bien faire forte impression rapidement même si cela signifie prendre des risques et commettre des erreurs.

"Il s'agira de ma saison de rookie et je vais attaquer fort dès le début pour m'adapter autant que possible à la voiture", a-t-il déclaré dans un entretien publié sur le site officiel d'AlphaTauri. "Cependant, je n'ai pas peur de commettre des erreurs. Je vais évidemment d'essayer de les limiter mais elles sont inévitables au début."

"Je suis confiant de pouvoir apprendre de mes erreurs, comme je l'ai prouvé l'an passé en Formule 2. Je suis vraiment heureux d'avoir le soutien des fans japonais et je suis fier de faire qu'il y ait un autre pilote japonais sur la grille, après Kamui Kobayashi en 2014. Quant à la pression, je me la mets moi-même, donc rien ne change sur ce plan pour moi ; je veux me donner pour réussir..."

Tsunoda a réussi à atteindre l'échelon le plus élevé de la course automobile mondiale alors même qu'il a admis ne pas avoir véritablement eu un enthousiasme débordant pour ce sport jusqu'à il y a quelques années. Il a disputé sa première saison complète en compétition en 2017, avec de la F4 Japon, championnat qu'il a remporté la saison suivante. Après des victoires en F3 et en Euroformula Open en 2019, il a rejoint la F2 l'an passé, signant trois succès pour s'offrir le top 3 du classement général.

Quand il lui a été demandé le conseil qu'il se donnerait à lui-même au moment de débuter sa carrière, il a répondu : "Je dirais de commencer à mettre toute mon énergie sur la course plus vite que je l'ai fait, sans être distrait par d'autres choses. Jusqu'à mes 16 ans, la course ne me passionnait pas. Ce n'est pas que je n'aimais pas ça, mais je n'y ai pas mis autant d'efforts que j'aurais dû le faire."

Related video