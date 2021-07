Départ canon et victoire aisée pour Shwartzman

La saison de Formule 2 avait mal commencé pour Robert Shwartzman, sans le moindre podium lors des six premières courses, mais le pilote Prema était en grande forme à Bakou et a confirmé lors de cette première course à Silverstone.

Shwartzman n'était que quatrième sur la grille de départ de la Course Sprint 1, l'inversion du top 10 par rapport aux qualifs ayant placé Christian Lundgaard en pole position devant Jüri Vips et Roy Nissany. Cependant, un envol phénoménal a permis au Russe de se propulser aux avant-postes avant même le premier virage. Malgré trois interventions de la voiture de sécurité, il n'a jamais été menacé pour la victoire.

La course n'a pas duré longtemps pour Nissany, qui a percuté Lundgaard dans The Loop et endommagé son aileron avant, ainsi que pour le leader du championnat Guanyu Zhou, parti en tête-à-queue au même endroit. Des pirouettes d'Alessio Deledda au premier virage et de Guilherme Samaia à Luffield ont provoqué les interventions ultérieures du Safety Car.

Pendant ce temps, la hiérarchie est restée très stable à l'avant du peloton, avec Vips deuxième devant Lundgaard, Felipe Drugovich et Théo Pourchaire. Derrière eux, Liam Lawson, Oscar Piastri et Dan Ticktum se sont battus pour la sixième place, et c'est l'Australien qui l'a emporté, le pilote Hitech se plaignant pour sa part de n'avoir "aucune adhérence". Piastri s'est également illustré en signant le meilleur tour en course dans la toute dernière boucle, chipant ces deux points bonus à Shwartzman.

Marcus Armstrong a conservé la neuvième place au fil de l'épreuve, tandis que Lirim Zendeli n'a pu se maintenir à un dixième rang synonyme de pole position pour la Course Sprint 2, victime de la remontée de son coéquipier Richard Verschoor.

Oscar Piastri prend la tête du championnat avec 83 points contre 81 pour Robert Shwartzman et 78 à l'actif de Guanyu Zhou, tandis que Jüri Vips en détient 75. La course au titre est plus ouverte que jamais avec ces protégés d'Alpine, Ferrari et Red Bull aux avant-postes.

Silverstone - Course Sprint 1