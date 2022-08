Doohan vainqueur à Spa, Pourchaire perd gros

Lire aussi : Lawson sans concurrence, pari gagnant pour Drugovich

Le poleman Felipe Drugovich a conservé sa première position au départ, alors qu'Enzo Fittipaldi, qui l'accompagnait en première ligne, a vu Jack Doohan et David Beckmann le dépasser. De son côté, Logan Sargeant passait de la troisième place à la huitième en raison d'un mauvais envol. Mais au bout de trois tours, l'Américain et les pilotes suivants ont tous bénéficié d'un gain d'une place lorsque Théo Pourchaire a été victime d'un problème technique l'ayant contraint à l'abandon.

Au même instant, plus haut dans le peloton, Liam Lawson, vainqueur de la Course Sprint, et Fittipaldi s'expliquaient pour la quatrième place. Au prix de quelques touchettes, le pilote Carlin s'est hissé devant son adversaire, Richard Verschoor faisant de même au tour suivant.

Fittipaldi et Sargeant ont donné le coup d'envoi des arrêts au stand à la fin du septième tour, troquant leurs pneus tendres pour des mediums. Lawson, Doohan et Beckmann les ont imité lors des trois tours suivants, le Néo-Zélandais parvenant à se maintenir de justesse devant Fittipaldi alors que Beckmann a été effacé par le duo.

Quant à Doohan, il est parvenu à faire l'undercut sur Drugovich lorsque le leader du championnat s'est arrêté, prenant ainsi virtuellement les rênes de la course. Le pilote Virtuosi avait même bâti une avance de quatre secondes sur son rival, mais a tout perdu en un tour, en butant sur Amaury Cordeel, qui ne s'était pas encore arrêté.

En conséquence, Drugovich pouvait activer son DRS pour tenter de récupérer la première place virtuelle. Une attaque timide à onze tours du but a été repoussée par Doohan, qui a pu ensuite faire passer son avance au-dessus de la seconde. Néanmoins, il n'avait plus le droit à l'erreur. Le fils du champion moto a su garder la tête froide et a franchi la ligne d'arrivée en vainqueur, avec deux secondes d'avance sur Drugovich. Lawson, isolé en troisième position après avoir décroché Fittipaldi, est venu compléter le podium.

Verschoor a pimenté la fin de course avec sa stratégie alternative. Optant pour les pneus tendres pour son dernier relais, le Néerlandais a gagné cinq positions en dix tours et s'est classé quatrième. Suivaient Fittipaldi, Sargeant, Beckmann, Ayumu Iwasa, Jüri Vips et Clément Novalak.

Avec son abandon, Pourchaire est le grand perdant du jour. Le Français conserve sa deuxième place au championnat mais voit Drugovich reprendre une avance de 43 points.

Spa-Francorchamps - Course Principale