Drugovich gère trois Safety Cars et signe sa première victoire

Felipe Drugovich s'élance en pole de cette Course Sprint après avoir terminé huitième de la Course Principal ce samedi. Le Brésilien conserve sa position face à Louis Delétraz. Derrière, Giuliano Alesi, après un bon envol, se fait passer par l'extérieur au premier virage par Dan Ticktum. La lutte à deux devient une lutte à trois quand Marcus Armstrong s'y joint.

Malheureusement pour le Français, l'épreuve tourne court : il subit un problème moteur spectaculaire et doit abandonner en piste peu après le virage 3, ce qui déclenche l'entrée du Safety Car. Le top 5 est alors composé de Drugovich, Delétraz, Armstrong, Ticktum et Shwartzman. Pendant la voiture de sécurité, dans le tour où elle devait initialement rentrer, l'abandon de Sean Gelael sur problème technique prolonge finalement la neutralisation.

La course reprend au sixième tour. Alors que la lutte fait rage entre Delétraz et Armstrong pour la seconde place, dans le peloton Jehan Daruvala se manque et percute l'arrière de la voiture de Luca Ghiotto, envoyant l'Italien en tête-à-queue et vers l'abandon et obligeant Guanyu Zhou, qui était sur l'extérieur du virage 4, à passer dans les graviers. Le Safety Car est de nouveau déployé.

La course reprend au 11e tour. Drugovich gère de nouveau parfaitement ce redémarrage même s'il ne s'échappe pas face à Delétraz. Dans le 14e tour, Armstrong, alors troisième, subit un problème technique à son tour dans la ligne droite principale et doit s'arrêter en piste. Et revoilà la voiture de sécurité.

L'épreuve reprend au 17e passage. Drugovich, Delétraz et Ticktum constituent le top 3. De nouveau le Brésilien gère parfaitement cette relance. C'est hors du top 5, qui se tient en trois secondes, que les choses se passent : Mick Schumacher met la pression à Nobuharu Matsushita en sixième place. Mais ne parviendra jamais à trouver l'ouverture.

À cinq boucles de la fin, Drugovich dispose d'une seconde et demie d'avance sur ses poursuivants. Désormais Delétraz doit contenir Ticktum qui a lui-même Shwartzman et Lundgaard dans ses échappements. Dans l'antépénultième tour, Ilott, vainqueur de la Course Principale et huitième, commet une erreur et se fait passer par Jack Aitken pour le dernier point en jeu. Il ne reverra jamais sa place en dépit de ses tentatives.

Felipe Drugovich s'impose donc au terme de cette Course Sprint. Il s'agit de la première victoire du Brésilien pour son tout premier week-end de F2. Il devance Louis Delétraz et Dan Ticktum. Au classement, Ilott mène avec 27 points au compteur devant Shwartzman (23) et Drugovich (21).

