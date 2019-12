Ticktum et Gelael rejoignent DAMS pour 2020

Dan Ticktum, ancien membre du Red Bull Junior team en F1, rejoindra en 2020 la Formule 2. Il y courra pour DAMS et fera équipe avec Sean Gelael. Il s'agit du premier programme complet du pilote anglais depuis qu'il a perdu son baquet en juin, lui qui a par la suite participé à deux manches du championnat Formula Regional European. Récemment, il a déclaré que plusieurs équipes de F1 s'intéressaient à lui pour un programme junior, ajoutant que si les portes de la catégorie reine devaient se refermer, il pourrait quitter le sport auto.

Les deux nouveaux pilotes DAMS vont participer aux essais F2 d'Abu Dhabi, organisés à la suite de la séance F1 du 5 au 7 décembre. C'est déjà sur le circuit Yas Marina que Ticktum avait fait ses débuts en F2 l'an dernier, pour Arden. En retrouvant DAMS, il va réintégrer l'équipe avec laquelle il a disputé trois manches GP3 en 2017.

"Je suis enchanté de rejoindre DAMS en Formule 2 pour la saison 2020", a déclaré Dan Ticktum. "Nous avons déjà travaillé ensemble en GP3 en 2017. Après nos bons résultats, je suis impatient de retrouver l’équipe. Elle démontre à nouveau avec le titre équipes 2019 qu’elle est l’une des meilleures structures. François [Sicard] et DAMS ont la réputation dans le paddock de Formule 1 de former leurs pilotes au plus haut niveau et de les accompagner pour qu’ils accèdent à la F1. Je suis vraiment impatient de pouvoir commencer notre partenariat dès cette semaine à Abu Dhabi."

Grégory et Olivier Driot, qui ont pris les rênes de l'équipe après le décès de son fondateur cet été, ont commenté : "Nous sommes enchantés d’accueillir Sean Gelael et Dan Ticktum chez DAMS. La saison prochaine nous aurons une paire de pilotes complémentaires avec notamment l’expérience de Sean qui sera cruciale lors d’une année comprenant un gros changement technique avec l’introduction des pneus 18 pouces. Son expérience nous permettra d’avoir de bonnes références et indications techniques, et nous souhaitons l’aider à obtenir les résultats qu’il mérite."

"En ce qui concerne Dan, nous investissons dans un rookie que nous souhaitons former le plus rapidement possible. Nous savons qu’il est très rapide comme il l’a démontré en remportant par deux fois le Grand Prix de Macao et avec son titre de vice-Champion en Formule 3 Européenne. Il a déjà roulé avec succès chez DAMS en GP3 pendant trois meetings et il nous a rejoints pour un test de F2 qui s’est très bien déroulé. C’est presque un retour chez DAMS même si ce n’était que pour des prestations ponctuelles. Nous sommes impatients de voir nos deux nouvelles recrues en piste sous les couleurs DAMS."

DAMS a remporté le titre par équipes en 2019 avec Nicolas Latifi et Sérgio Sette Câmara. Le premier cite a ensuite décroché un ticket d'entrée pour la F1 avec Williams, tandis que le second est lié à un passage en IndyCar qu'il couplerait à un contrat en F2.

On ignore pour le moment la liste complète des pilotes participants aux essais d'Abu Dhabi. Parmi les inscrits figurent toutefois Nikita Mazepin, qui roulera pour Carlin, et Luca Ghiotto, aligné par Trident. Plusieurs pilotes de F3 testeront par ailleurs la F2, à l'image de Yuki Tsunoda qui sera présent pour Carlin et de Pedro Piquet pour le Sauber Junior Team. Felipe Drugovich et Niko Kari participeront quant à eux au test pour MP Motorsport et Campos Racing.

Lire aussi : Schumacher chez Prema, Alesi chez HWA en 2020

Essais F2 d'Abu Dhabi : les inscrits pour le 1er jour

Équipe Pilotes Carlin Nikita Mazepin Yuki Tsunoda ART Grand Prix Marcus Armstrong

Christian Lundgaard

UNI-Virtuosi Callum Ilott Guanyu Zhou DAMS Dan Ticktum Sean Gelael Prema Racing Mick Schumacher Robert Shwartzman Charouz Racing System Louis Deletraz Pedro Piquet Campos Racing Guilherme Samia Niko Kari MP Motorsport Felipe Drugovich Mahaveer Raghunathan HWA Artem Markelov Giuliano Alesi Trident Luca Ghiotto Marino Sato

En gras les pilotes confirmés pour la saison 2020