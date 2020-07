Théo Pourchaire éparpille la concurrence après un drapeau rouge

Parti troisième, Théo Pourchaire a rapidement pris les commandes de la course, profitant d'incidents au départ, et fait face à la pression d'Oscar Piastri jusqu'à la neutralisation puis l'interruption de l'épreuve. En effet, l'explosion du moteur de Liam Lawson a répandu de l'huile sur le tracé du Hungaroring, du virage 1 au virage 2, et il a fallu procéder au nettoyage du tracé en toute sécurité.

Une fois la course relancée, Pourchaire a largement imposé son rythme pour se constituer une impressionnante avance d'une douzaine de secondes à l'arrivée devant Piastri et Logan Sargeant. Le pilote de 16 ans s'est offert son second succès consécutif dans la catégorie et s'est replacé au classement du championnat.

Classement