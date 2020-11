DS Techeetah va retarder l'arrivée de son nouveau moteur

Double Championne en titre de Formule E à la fois chez les teams et chez les pilotes avec Jean-Éric Vergne et António Félix da Costa, l'écurie DS Techeetah va entamer la nouvelle saison de Formule E en faisant confiance à une valeur sûre : sa DS E-Tense FE20 de la campagne passée, jouissant toutefois d'une évolution logicielle et d'une nouvelle livrée qui conserve le code couleur or et noir traditionnel de l'équipe.

Pour des raisons de réduction des coûts, une seule nouvelle homologation moteur est possible lors des deux prochaines saisons de Formule E, et le nouveau groupe propulseur tricolore ne fera ses débuts en course qu'à l'E-Prix de Rome, cinquième manche du championnat au mois d'avril. Rappelons que face à l'incertitude causée par la pandémie de COVID-19, seules les quatre premières courses du calendrier sont confirmées – deux à Santiago mi-janvier et deux à Diriyah fin février, de nuit.

"Concernant cette opportunité, nous avons pris la décision de développer deux voitures", explique Xavier Mestelan Pinon, directeur de DS Performance. "Pour les deux premiers meetings, nous utiliserons l'homologation de la saison 6 mais avec un tout nouveau logiciel. Le logiciel est très important en Formule E, c'est la clé de la performance."

"Après, pour l'E-Prix de Rome, nous introduirons la nouvelle homologation. C'est un tout nouveau groupe propulseur avec des technologies ambitieuses. C'est très enthousiasmant, car les deux pilotes ont déjà testé la voiture et elle a l'air très rapide."

L'on sait déjà que Mercedes, Mahindra et NIO 333 ont décidé de commencer la saison 7 avec leur tout nouveau moteur et de le conserver jusqu'au terme de la saison 8, en 2022. "Il y a évidemment des avantages et des inconvénients", admet le Champion en titre António Félix da Costa.

"Nous savons exactement ce dont nous disposons, donc je pense que nous pouvons vraiment partir sur les chapeaux de roue. Nous avons amélioré la voiture, nous avons continué d'avancer avec elle. La nouvelle voiture, elle, est tout près. C'est un autre pas en avant. Je suis sûr que nous resterons compétitifs, bien que je sois certain que tout le monde a également fait un pas en avant."

Avec Matt Kew

Related video