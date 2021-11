Rivé sur l'Endurance, Nato "pas frustré" de perdre sa place en FE

Norman Nato l'assure, il n'est "pas frustré" par la fin de son aventure chez Venturi, où il sera remplacé la saison prochaine par Lucas di Grassi. Le Français estime avoir tout fait pour essayer de conserver son volant et se voit un avenir qui ne passe pas forcément par la discipline 100% électrique.

Nato a effectué ses débuts en Formule E cette année en succédant à Felipe Massa, faisant équipe avec Edoardo Mortara chez Venturi. Le pilote tricolore a terminé sur le podium dès sa quatrième course dans la discipline, à Rome, avant d'en perdre le bénéfice à cause d'une disqualification liée au dépassement de l'énergie allouée. Il est également passé à côté d'un gros résultat à Valence, où il a été pénalisé pour un accrochage avec Alex Lynn avant de terminer cinquième.

C'est à Berlin que le pilote de 29 ans a enfin pu concrétiser, se qualifiant sixième sur la grille avant de décrocher sa toute première victoire en Formule E. Dix-huitième du championnat avec 54 points, il a contribué au bon classement final de Venturi chez les équipes, la structure monégasque devançant de grands noms comme Porsche, Mahindra et Nissan.

Venturi a pris la décision de conserver Mortara et de profiter de la disponibilité sur le marché de Di Grassi, sans volant après le retrait d'Audi, ce qui a de fait écarté Nato d'une place de titulaire. Pour autant, le Français ne le vit pas mal, lui qui souhaite donner la priorité à sa carrière en Endurance.

"Pour mon avenir, je devais prendre des décisions, comme entre l'Endurance et la Formule E", explique Nato à Motorsport.com. "J'aurais pu faire une année de plus avec Formule E et Endurance, mais pas plus je pense. Venturi cherchait quelque chose de différent [et] nous n'avons pas réussi à trouver de compromis. J'ai démontré en piste que j'avais le talent pour être pilote de Formule E. J'ai fini de la meilleure manière possible avec une victoire à Berlin. Au final, je ne suis pas frustré ou quoi que ce soit. Mon avenir est en Endurance. Peut-être que dans le futur je continuerai à travailler en Formule E s'il y a une opportunité."

Norman Nato a décroché à Berlin sa première victoire en Formule E.

Venturi avait prévenu Nato de sa décision pour 2022 avant sa victoire finale à Berlin, au mois d'août, mais l'officialisation du recrutement de Di Grassi n'est intervenue qu'un mois plus tard. "C'était avant Berlin, je le savais déjà depuis le mois d'août", confirme-t-il. "Il était plutôt clair qu'ils cherchaient quelque chose de différent pour l'avenir de l'équipe, car ils savaient que je n'allais pas non plus rester de nombreuses années en Formule E."

"Lucas est un bon choix. C'est un gars rapide, qui a beaucoup d'expérience. Ils ont décidé de prendre un autre chemin, ce que je comprends. Comme je l'ai dit, j'ai fait mon boulot, nous avons terminé septième du championnat devant Porsche. Pour une équipe qui n'est pas un constructeur, je crois que nous avons fait une grande saison mon coéquipier et moi. J'étais débutant. J'aurais dû faire trois ou quatre podiums au total, deux m'ont été retirés. Plus une victoire. Alors pour un débutant, je crois que c'était une saison assez malchanceuse."

Le Cannois travaille désormais sur ses projets pour 2022 en Endurance, qui pourraient aussi bien passer par le WEC que l'ELMS ou l'IMSA. "Je suis en discussion, peut-être que vous me verrez travailler un peu en Formule E", confie-t-il. "C'est sûr, je serai en Endurance aussi. Je développe également la voiture hydrogène [du projet Mission24 de l'ACO, ndlr]. Vous me verrez, c'est certain, mais où ? Je ne le sais pas encore."

Propos recueillis par Rachit Thukral