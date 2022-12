Gala FIA : Verstappen et les champions 2022 ont reçu leurs trophées

Organisée à Bologne, la cérémonie de remise des prix de la FIA a notamment vu Max Verstappen venir récupérer son trophée de Champion du monde 2022, au terme d'une année record où il aura remporté 15 des 22 Grands Prix au calendrier. Christian Horner, directeur de Red Bull Racing, s'est vu remettre le trophée des constructeurs, pour le premier sacre de l'écurie dans le domaine depuis 2013.

"Toute votre vie, vous visez l'objectif d'être Champion du monde, mais cette année, nous avons été plus compétitifs et nous avons gagné le championnat des pilotes et celui des constructeurs, donc je dirais que celui-ci est meilleur que l'année dernière et plus gratifiant, mais le premier est toujours plus émouvant", a déclaré le Néerlandais au cours de la cérémonie.

Lors de son discours de remerciement, Horner a dédicacé la couronne constructeurs au fondateur de Red Bull, Dietrich Mateschitz, décédé à la fin du mois d'octobre. "Je sais qu'heureusement, il a vu Max gagner le championnat au Japon, même s'il y a eu un peu de confusion au sujet des points là-bas. Mais par bonheur, Max l'a gagné tôt, et il l'a vu. Et puis le week-end suivant, le jour suivant son décès, nous avons réussi à gagner ce trophée. C'est un trophée très spécial."

Max Verstappen et Christian Horner lors du Gala FIA 2022

Ont également reçu leur trophée :

Kalle Rovanperä et Jonne Halttunen ainsi que Toyota pour leurs titres en Championnat du monde des Rallyes

Johan Kristoffersson et Kristoffersson Motorsport pour leurs titres en Championnat du monde de Rallycross

Stoffel Vandoorne et Mercedes pour leurs titres en Championnat du monde de Formule E

Sébastien Buemi, Brendon Hartley et Ryo Hirakawa ainsi que Toyota pour leurs titres en catégorie Hypercar du Championnat du monde d'Endurance

Alessandro Pier Guidi et James Calado ainsi que Ferrari pour leurs titres en catégorie LMGTE Pro du Championnat du monde d'Endurance

Nasser Al-Attiyah et Matthieu Baumel ainsi que Toyota pour leurs titres en Championnat du monde de Rallye-Raid

Felipe Drugovich et MP Motorsport pour leurs titres en F2

Victor Martins et Prema pour leurs titres en F3

Matheus Morgatto (OK), Enzo Tarnvanichkul (OK Junior) et Viktor Gustafsson (KZ) pour leurs titres en Championnat du monde de Karting.

La cérémonie a été marquée par les arrivées au volant de leur machine de plusieurs lauréats.

La cérémonie a été marquée par les arrivées au volant de leur machine de plusieurs lauréats.

