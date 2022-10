NASCAR Rivals sort aujourd'hui - Le jeu officiel de Motorsport Games sur la saison 2022 de NASCAR

Miami, le 14 octobre 2022 - Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) (“Motorsport Games”), l'un des leaders dans le développement et l'édition de jeux vidéo de course, mais également le fournisseur officiel d'écosystèmes eSports pour de nombreuses disciplines de sports mécaniques à travers le monde, vient d'annoncer aujourd'hui le lancement de NASCAR Rivals, en exclusivité sur Nintendo Switch. Ce dernier opus de la franchise de jeux vidéo officiels traitant de la saison 2022 de NASCAR Cup Series combine à la fois les sensations fortes de NASCAR Cup Series et l'intensité de la rivalité en sports mécaniques pour les fans de par le monde. NASCAR Rivals est disponible à partir d'aujourd'hui chez tous les distributeurs ainsi que sur le Nintendo eShop pour 49,99 euros. Pour voir le trailer, cliquez ici.

NASCAR Rivals propose aux fans de retrouver le spectacle de la saison régulière de NASCAR Cup Series mais aussi des playoffs tout en respectant la mobilité permise par la Nintendo Switch. La variété des modes de course permet par ailleurs aux joueurs de concourir de différentes façons, en mettant l'accent sur la rivalité dans la discipline elle-même et parmi les équipes de NASCAR Cup Series, ses pilotes et ses joueurs, à la fois localement et en multijoueur. Toutes les pistes, voitures, pilotes et équipes de la phase régulière et des playoffs de la saison 2022 de NASCAR Cup Series sont inclus dans cet opus. Les modes disponibles comprennent ainsi "Race Now", "Career Mode" et un excitant mode "Challenges" qui intègre des séquences basées sur des événements réels pour tester la résilience des joueurs et voir s'ils ont les épaules pour naviguer à travers les différents scénarios proposés.

"Alors que nous continuons à établir de nouvelles façons d'animer la NASCAR Cup Series, notre objectif avec NASCAR Rivals est de mettre en exergue un élément inhérent à tous les sports mécaniques, à savoir la compétition", a déclaré Jay Pennell, le manager de la marque NASCAR chez Motorsport Games. "Non seulement ce dernier opus laisse les fans confronter leurs talents, mais il leur permet également de courir face à des amis, d'autres joueurs en ligne, et de participer à des défis. Nous sommes enthousiastes à l'idée de mettre nos fans dans la peau d'un Champion de NASCAR, tout en leur permettant de laisser cours à leur rivalité où et quand bon leur semble."

Les nombreuses fonctions du mode multijoueur offrent aux fans différentes façons de se défier en piste. Avec le mode "Split Screen", des amis peuvent ainsi jouer les uns contre les autres en local en utilisant les Nintendo Switch Joy-Cons. Avec le mode "Multijoueur en ligne", les utilisateurs pourront jouer face à 15 adversaires en ligne partout dans le monde via Nintendo Switch Online. Par ailleurs, des nouveautés donneront l'opportunité aux joueurs de NASCAR Rivals de créer des livrées uniques et personnalisées avec le "Paint Booth", en plus de leurs avatars proposant une grande variété d'apparences, de sponsors, afin de créer une véritable expérience.

NASCAR Rivals a été développé par Motorsport Games pour proposer une expérience unique pour les fans afin que ces derniers vivent pleinement l'intensité et les sensations fortes de la NASCAR grâce à la mobilité illimitée autorisée par la console Nintendo Switch. NASCAR Rivals offre ainsi aux joueurs ainsi qu'aux fans la possibilité de vivre l'expérience de la NASCAR partout où ils le désirent pour affuter leurs capacités.

NASCAR Rivals est à présent disponible chez tous les distributeurs et peut être téléchargé sur le Nintendo eShop pour 49,99 euros.

Pour plus d'informations au sujet de NASCAR Rivals, vous pouvez visiter www.nascarrivals.com. Pour rester en lien avec toute l'actualité de Motorsport Games, visitez www.motorsportgames.com et n'hésitez pas à vous rendre sur les comptes Twitter, Instagram, et Facebook.