Motorsport Games annonce cinq événements lors des play-offs de la NASCAR Cup 2022

Miami, le 27 septembre 2022 - Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) (“Motorsport Games”), l'un des leaders dans le développement et l'édition de jeux vidéo de course, mais également le fournisseur officiel d'écosystèmes esports pour de nombreuses disciplines de sports mécaniques à travers le monde, vient d'annoncer aujourd'hui l'arrivée de cinq activations en piste durant les playoffs de la NASCAR Cup 2022.

Voici les week-ends de course où Motorsport Games sera présent :

Talladega Superspeedway - YellaWood 500 (dimanche 2 octobre 2022)

Charlotte Motor Speedway Roval - Bank of America Roval 400 (dimanche 9 octobre 2022)

Homestead-Miami Speedway - Dixie Vodka 400 (dimanche 23 octobre 2022)

Martinsville Speedway - Xfinity 500 (dimanche 30 octobre 2022)

Phoenix Raceway - NASCAR Cup Series Championship (dimanche 6 novembre 2022)

"Motorsport Games a toujours été fier de ses activations en piste animées, interactives et palpitantes durant la NASCAR Cup, et ce nouveau lot de cinq événements est le plus important jusqu'ici", a déclaré Jay Pennell, le patron de la marque NASCAR, Motorsport Games. "Les fans pourront non seulement visiter notre stand pour passer du bon temps à jouer à nos différents contenus, mais aussi concourir pour remporter des prix incroyables s'ils le souhaitent. Nous sommes impatients de voir qui va réaliser les tours les plus rapides, et qui sortira en tête durant la course du Championnat NASCAR Rivals."

Les cinq activations en piste vont offrir à la communauté un moyen unique d'interagir avec les produits Motorsport Games, tout en mettant en avant les améliorations et les développements effectués dans son panel de jeux vidéo.

Sur chaque course, les fans pourront jouer à l'extension 2022 de NASCAR 21 : Ignition, ce à la fois sur PC et sur consoles. Par ailleurs, il sera également possible de jouer à la prochaine mouture de NASCAR Rivals, avec six Nintendo Switch à disposition.

Une compétition supplémentaire à ces événements sera également disponible, avec l'une des Nintendo Switch qui sera dédiée aux duels sur NASCAR Rivals. Chaque compétition aura lieu sur la même piste, alors que l'événement et le gameplay seront ajustés sur le plus haut degré de difficulté au niveau des réglages pour l'entièreté du tournoi (à savoir sur les tours lancés, les Split Screen et Race Now). Les tours lancés auront lieu lors du premier jour de chaque événement, avec le meilleur tour enregistré. Les huit meilleurs pilotes s'affronteront ensuite en duels en utilisant le mode Split Screen de NASCAR Rivals, selon les chronos établis. Les courses seront diffusées sur une télévision située à côté du camion des événements Motorsport Games, avec Dylan "Mamba" Smith en qualité de commentateur et de maître de cérémonie.

La répartition des prix s'effectuera comme suit :

Le vainqueur de chaque manche qualificative (de Talladega à Martinsville) recevra un casque signé BJ McLeod, une console Nintendo Switch, un exemplaire de NASCAR Rivals, une entrevue avec McLeod et Matt Tifft, ainsi que des vols, des hébergements mais aussi des pass VIP pour deux personnes pour le week-end de Phoenix.

Le deuxième de chaque manche qualificative (de Talladega à Martinsville) recevra quant à lui une console Nintendo Switch, un exemplaire de NASCAR Rivals, une entrevue avec McLeod et Tifft, ainsi qu'une carte héro signée McLeod.

Après les week-ends de qualifications, la compétition passera sur le Phoenix Raceway dans le cadre du Championnat NASCAR Cup. Durant ce week-end, les compétitions de tours lancés auront lieu lors du premier jour de chaque événement, à l'instar des quatre précédents. Cependant, au lieu des courses en duels, les quatre pilotes les plus rapides passeront sur la course du Championnat NASCAR Rivals.

Au total, huit pilotes disputeront 4% de la distance de course sur le Phoenix Raceway (22 tours), alors que le gameplay conservera les réglages les plus difficiles. Comme pour les manches qualificatives, Dylan "Mamba" Smith endossera le rôle de commentateur et de maître de cérémonie. Le vainqueur du championnat recevra deux pass VIP pour les Daytona 500 2023 ainsi qu'une somme de 10 000 dollars, un trophée moulé de la Ford #78 pilotée par McLeod dans NASCAR Rivals, ainsi qu'un exemplaire de NASCAR 23 pour console (lorsque celui-ci sera disponible).

En plus des compétitions qui auront lieu durant les événements, Motorsport Games proposera également une séance de questions/réponses avec le futur pilote Gavan Boschele (uniquement à Charlotte).

Pour suivre toute l'actualité Motorsport Games, visitez www.motorsportgames.com et n'hésitez pas à vous rendre sur les comptes Twitter, Instagram et Facebook.