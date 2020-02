Toyota renonce à une tentative de record au Mans

En juin prochain, la Toyota TS050 Hybrid participera aux 24 Heures du Mans avant de prendre une retraite bien méritée. Le prototype LMP1 quittera la compétition pour laisser place, la saison suivante, à l'hypercar que prépare le constructeur japonais pour 2020-2021. Pour honorer une auto qui a brillé ces dernières années, la marque avait envisagé la possibilité de se lancer dans une chasse aux records, sur le modèle de ce qu'avait fait Porsche en 2018 avec sa 9191 Hybrid suite à son retrait de la discipline.

En août dernier, Toyota se montrait séduit par la perspective de se mesurer au Nürburgring avec sa TS050 Hybrid épargnée de toutes les restrictions réglementaires telles que l'EoT et le Success Handicap. Sur le même modèle, le constructeur a un temps imaginé faire de même sur le circuit des 24 Heures du Mans. Le tour le plus rapide de l'Histoire du circuit est déjà la propriété de Toyota, avec la pole position en 3'14"791 réalisée par Kamui Kobayashi en 2017. Une marque qui pourrait être améliorée en réunissant toutes les conditions préalables.

Pour cela, il faut toutefois disposer de la piste mancelle, qui n'est ouverte dans sa configuration "24 Heures" qu'une à deux fois l'année : lors des 24 Heures du Mans, et un an sur deux début juillet, lors du rendez-vous Le Mans Classic. Ce dernier était la cible de Toyota pour organiser sa tentative de record, mais l'état-major nippon a finalement estimé que les circonstances n'étaient pas favorables.

"Nous avons étudié la possibilité de tenter un nouveau record du tour lors de Le Mans Classic, et tout le monde était très motivé pour le faire", confie à Motorsport.com Rob Leupen, directeur de Toyota Gazoo Racing en WEC. "Nous sommes certains que notre TS050 Hybrid peut considérablement améliorer le record du tour existant de Kamui. Malheureusement, cela s'avère irréalisable. Après une étude détaillée, nous avons conclu que les conditions de piste lors de Le Mans Classic seront significativement plus mauvaises que lors des qualifications des 24 Heures du Mans, et ça voudrait vraisemblablement dire qu'une tentative de record serait infructueuse."

L'autre raison qui pousse Toyota à renoncer découle directement de l'implication de la marque en Endurance. Le constructeur ne souhaite pas se disperser alors qu'il prépare activement son entrée dans la catégorie Le Mans Hypercar et rappelle que sa situation n'a rien à voir avec celle de Porsche ou même de Volkswagen, qui a établi des records avec l'ID.R. "La grosse différence, c'est que ces deux entreprises ont passé un long moment sans courir, et elles ont des structures qui sont prêtes", estime Pascal Vasselon, directeur technique de Toyota. "Ils sont avides de faire ces records. En ce moment, notre structure est très chargée avec le LMP1 et les préparatifs pour le LMH."

Toyota a remporté les deux dernières éditions des 24 Heures du Mans avec son prototype, et avait signé la pole 2019 en 3'15"497.

Propos recueillis par Jamie Klein

Le résumé des 6 Heures du COTA