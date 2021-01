Vandoorne va développer le prototype H24 à hydrogène

Le projet MissionH24 continue de s'étoffer et accueille une recrue de choix cette année en s'attachant les services de Stoffel Vandoorne. Le pilote belge intègre l'écurie H24Racing, chargée d'exploiter des prototypes à hydrogène en essais et en compétition. Il rejoint Norman Nato pour mener à bien le programme de développement de la H24. Présentée en septembre dernier en marge des 24 Heures du Mans, cette voiture conçue autour d'un groupe propulseur réalisé par GreenGT a pris la relève de la LMPH2G. Elle incarne les ambitions grandissantes de l'ACO, qui prépare la création d'une catégorie électrique-hydrogène au Mans pour 2024.

"Je suis très heureux de rejoindre MissionH24 et l’équipe H24Racing, et je remercie Jean-Michel Bouresche de m’avoir sollicité", se réjouit Vandoorne. "J’ai plusieurs raisons d’être enthousiaste : d’abord, participer à ce programme novateur qui construit l’un des futurs du sport automobile est une chance pour un pilote passionné d’innovations comme moi."

"Ensuite, savoir que je vais travailler en compagnie de mon copain Norman Nato est un grand plaisir : amis en dehors de la piste, nous avons été adversaires mais jamais équipiers. Nous voilà enfin réunis autour du même projet sur lequel il a commencé, lui, à œuvrer depuis deux ans : rendre la propulsion électrique-hydrogène compétitive en Endurance. C’est un défi sportif et technologique comme je les aime. Je suis impatient de m’installer au volant du nouveau prototype H24 !"

Stoffel Vandoorne et Norman Nato travailleront ensemble ou séparément en fonction de leurs disponibilités, puisque tous les deux disposent également d'un programme de course, notamment en Formule E. En parallèle, MissionH24 annoncera prochainement l'identité des deux pilotes qui se verront confier le volant de la H24 pour ses débuts en compétition sur les manches de la Michelin Le Mans Cup 2021.

"Stoffel Vandoorne et Norman Nato constituent le duo dont nous avions besoin pour accentuer le développement de performance de nos prototypes à propulsion électrique-hydrogène", souligne Jean-Michel Bouresche, responsable des opérations de MissionH24 et directeur de H24Racing. "Ils sont parmi les pilotes les plus rapides du monde en circuit. Ce sont également des garçons qui aiment travailler en équipe, avec les techniciens. Nous savons donc que, grâce à eux, nous serons en permanence aux limites de ce que peut livrer la voiture."

"Un prototype de course, une équipe, un programme, ne progressent que lorsqu’ils sont tirés vers le haut par les meilleurs éléments, d’un bout à l’autre de la chaîne. Les ultimes maillons de cette chaîne sont les pilotes. Stoffel et Norman nous apportent, à la fois, leur intelligence de la performance et leur expérience des véhicules de course de nouvelle génération, en particulier la Formule E. Je suis très heureux que, en plus de leurs programmes sportifs déjà très denses, ils aient accepté l’un et l’autre d’être nos deux pilotes d’essais de référence."