Álex Márquez va bien quitter LCR, Álex Rins hésite encore

La saison 2022 sera la dernière d'Álex Márquez au guidon d'une Honda. Arrivé en MotoGP en 2020 pour faire équipe avec son frère Marc dans l'équipe officielle, une aventure qui a tourné court en raison de la blessure de son aîné, le cadet de la fratrie a rejoint l'équipe LCR l'an dernier et les résultats n'ont pas été au rendez-vous, surtout cette année.

Ni Honda ni Álex Márquez ne semblaient prêts à prolonger l'aventure et selon nos informations, le manager du pilote discute avec l'équipe Gresini avec l'espoir de trouver un accord dès ce week-end. Lucio Cechinello a de son côté pris acte du départ de l'Espagnol en fin de saison.

"Nous comprenons pleinement qu'Álex trouve de plus en plus difficile de rester sur une moto qui, malheureusement, n'est pas aussi performante que ce qu'il mérite eu égard à son travail et son implication", a déclaré le patron de l'équipe LCR à Motorsport.com. "Nous continuons de donner à Álex tout ce que nous pouvons jusqu'à la fin, mais pour lui c'est dur de trouver la motivation s'il voit qu'il n'obtient pas de bons résultats."

Chez LCR, le remplaçant d'Álex Márquez semble tout trouvé. Motorsport.com a appris en début de semaine qu'Álex Rins est entré en contact avec l'équipe et Cecchinello a confirmé que les discussions vont se poursuivre à Assen.

"Nous avons discuté avec l'agent de Rins et nous sommes en accord sur de nombreuses choses. J'espère le rencontrer à nouveau ce week-end et qu'il y aura des avancées. J'aimerais trouver un accord avant la pause estivale, cette année étant très longue."

La balle est dans le camp de Rins

Álex Rins

Interrogé sur son avenir ce jeudi, Álex Rins a confié avoir le choix entre plusieurs équipes, avec lesquelles des discussions sont prévues ce week-end. "On a plusieurs options, j'apprécie vraiment les équipes et les constructeurs qui sont venus vers moi car ce n'était pas simple. Je suis plutôt bien car j'ai pas mal d'options, je n'ai pas encore décidé mais on va voir si on pourra dire quelque chose très bientôt."

"J'aimerais que ça soit ce week-end, c'est sûr, mais je dois encore me décider donc je ne sais pas", a-t-il ajouté."

En rejoignant LCR, Álex Rins disposerait très probablement d'une Honda version 2023, un critère essentiel à ses yeux, mais d'autres propositions ne lui promettant qu'un modèle vieux d'un an suscitent néanmoins son intérêt : "Toutes les options m'intéressent, c'est certain. Certaines semblent meilleures que d'autres parce que je ne sais pas si ça sonne un peu égoïste, mais je pense que je mérite une moto 2023 car j'ai énormément travaillé."

"Il y a des options qui peuvent m'offrir une moto 2023, des options sans une moto 2023 mais qui sont assez sympa. Il faudra décider, ce n'est pas facile. Je suis dans une bonne situation. Je n'aime pas dire non à une équipe qui s'intéresse à moi, donc on analyse la situation."

Quel sera le critère le plus important aux yeux de Rins ? "Avoir une moto 2023 mais il y a une option avec une moto qui ne serait pas un modèle 2023 mais qui serait bonne", a précisé le Barcelonais, sans accepter de citer d'équipe.

Concernant LCR, le deuxième guidon devrait revenir à un pilote japonais en raison de la présence de la compagnie pétrolière comme sponsor. La place de Takaaki Nakagami est menacée par Ai Ogura, actuellement deuxième du Moto2 à seulement huit points de Celestino Vietti.

Avec Charlotte Guerdoux