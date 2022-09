Augusto Fernández confirmé par Tech3 pour la saison 2023

La grille 2023 du MotoGP est désormais complète. La dernière place libre a sans surprise été attribuée à Augusto Fernández chez Tech3, le contrat ayant selon nos informations été scellé dès le GP de Saint-Marin. Ce choix s'est imposé de lui-même après l'échec de KTM pour conserver Miguel Oliveira dans ses rangs et l'aligner aux côtés de Pol Espargaró, confirmé depuis le GP d'Autriche.

Raúl Fernández ayant, comme Oliveira, décidé de rejoindre le team RNF, il aurait semblé assez logique que Remy Gardner soit reconduit une année de plus afin de parfaire son apprentissage de la catégorie, mais le champion sortant du Moto2 a été écarté avec fracas de KTM. C'est donc Augusto Fernández, actuel prétendant au titre au Moto2 − et sans de lien de parenté avec Raúl −, qui a été choisi pour porter les couleurs de GasGas dans le cadre du nouveau programme de Tech3.

"C'est incroyable de pouvoir faire le saut en MotoGP avec GasGas", se réjouit la recrue de l'équipe française. "Je tiens à remercier tous les membres de la structure compétition autour de moi pour tout leur soutien depuis que j'ai signé l'an dernier dans l'équipe Red Bull KTM Ajo. Je suis vraiment heureux. C'est un rêve. On a encore du travail en Moto2 et je veux jouer le titre, puis aller en MotoGP, ce qui constitue le défi suivant, de la meilleure des manières possibles."

Âgé de 24 ans et natif de Madrid, Augusto Fernández s'est d'abord fait remarquer en WorldSSP600 et en CEV Moto2 avant de rejoindre le Championnat du monde Moto2 en 2017, sans passer par la case Moto3. Ses deux premières saisons ont été modestes mais il a décroché ses trois premiers succès en 2019 et pris la cinquième place du championnat. En 2020, il a vécu une première saison discrète chez Marc VDS, avant de prendre à nouveau la cinquième place l'année suivante.

Augusto Fernández

Sa carrière a connu un tournant cette saison, lorsqu'il a intégré la KTM GP Academy et l'équipe affilée au constructeur, Ajo, qu'il partage avec le grand espoir Pedro Acosta, Champion en titre du Moto3 et dont les débuts en MotoGP semblent programmés pour 2024. Avec Ajo, Fernández a remporté quatre courses, plus que quiconque à ce stade, et il occupe actuellement la première place du championnat, quatre points devant Ai Ogura.

Ce dernier ayant fermé la porte à une arrière en MotoGP dès 2023 chez LCR, Augusto Fernández sera l'unique rookie la saison prochaine, toutes les places ayant désormais trouvé preneur. Pour la deuxième saison consécutive, Tech3 fera donc rouler un duo totalement nouveau, même si Pol Espargaró connaît déjà bien l'équipe pour y avoir disputé ses trois premières saisons en MotoGP, mais Hervé Poncharal avait déjà discuté avec Fernández par le passé .

"Je suis Augusto depuis quelques saisons maintenant et on avait déjà discuté de son passage à la catégorie supérieure il y a deux ans, mais il n'était pas encore prêt pour faire le grand saut", explique le Français. "Quand on s'est revus récemment, il est apparu évident qu'il était prêt à venir en MotoGP. Je suis enthousiaste en vue de l'année prochaine car notre garage mélangera expérience et jeunesse avec Pol et Augusto. Ils sont tous les deux espagnols et travaillerons de façon positive et constructive ; c'est ce que l'on recherche. Bienvenue en MotoGP, Augusto, reste calme et concentré sur ton championnat Moto2. On t'attendra dans notre garage le mardi suivant le Grand Prix de Valence pour ton premier test en MotoGP."

Directeur de GasGas Motorsports, Pit Beirer conclut : "Augusto complète un duo 100% espagnol très particulier pour la première année de GasGas en MotoGP. Il a très bien travaillé avec Aki et son équipe, il s'est battu sur la piste et a montré qu'il savait faire la différence dans un championnat très serré, où l'on a vu plusieurs vainqueurs différents. On a le sentiment qu'il a tout fait pour mériter sa chance aux côtés de Pol en 2023 et découvrir le MotoGP. Il est sur le point de franchir la marche la plus difficile, là où la concurrence est très forte, mais on croit en lui et il croit aussi en nous, et c'est la meilleure raison pour aller de l'avant."

