Bagnaia et Zarco satisfaits des évolutions 2023 de la Ducati

Pecco Bagnaia n'a pas pu célébrer son titre longtemps ! Mardi matin, moins de 48 heures après l'arrivée du GP de Valence, le Champion du monde 2022 était de retour au travail sur le même circuit, disposant comme Enea Bastianini et les pilotes Pramac d'un exemplaire du prototype 2023. Deux nouveautés principales étaient à noter sur les Ducati, le moteur et le carénage. Le test du V4 était important pour le constructeur de Bologne puisque la version 2022 n'a pas été utilisée dans l'équipe officielle cette saison, et uniquement conservée par les pilotes Pramac et Luca Marini chez VR46.

Bagnaia, qui était à l'origine de la décision d'écarter le moteur 2022 en début d'année pour finalement utiliser une version reprenant plusieurs pièces de la version 2021, a pu tester le prototype jusque-là uniquement vu sur le banc et il a immédiatement senti des progrès. "Le nouveau moteur est positif. Il est doux et fonctionne bien", a précisé l'Italien, qui laisse maintenant à Ducati le soin de confirmer ces progrès dans les chiffres : "C'était la première fois qu'on l'avait en piste et il fonctionnait bien mais il est très proche de l'ancien. Il faut laisser les ingénieurs de Ducati analyser les données. Il n'y a pas eu de souci et il marchait bien dès le premier relais."

Johann Zarco, qui a bien utilisé le moteur 2022 cette année, a senti que la nouvelle version apportait un peu plus de souplesse d'utilisation à bas régime. "Le moteur 2022 manquait un peu [de capacité] d'utilisation sur toute sa plage de régime et le but du nouveau, c'est vraiment d'avoir beaucoup plus de force dans le moteur, de couple pour pouvoir mieux gérer toutes les phases d'accélération, et du coup engendrer moins de mouvements sur la moto", a précisé le pilote Pramac sur Canal+.

Johann Zarco avec une partie du nouveau carénage de la Ducati à Valence

Concernant la puissance brute, Zarco préfère ne pas se prononcer pour le moment : "Sur une piste comme ça, c'est dur à dire parce que même si on a un nouveau moteur plus puissant de quelques chevaux, on a tellement de contrôle électronique que c'est dur de dire vraiment 'oui, c'est plus puissant'. Je pense qu'en termes de puissance, on était déjà pas mal du tout [en 2022]."

Le nouveau carénage modifie le comportement de la moto

Johann Zarco a également testé le carénage, avec des évolutions sur la partie basse et la partie haute de la moto, et n'a relevé "quasi rien en négatif" : "Pour moi, ça a apporté du positif. La logique est de moins cabrer et ça n'a pas apporté que ça. C'est là qu'il y a de bonnes surprises : on s'attend à quelque chose à l'accélération et on sent autre chose sur d'autres phases de pilotage. Je ne vais pas l'expliquer plus en détail, parce que c'est top secret ! C'est vachement intéressant de voir à quel point l'aéro peut quand même jouer énormément en sensations de pilotage."

Bagnaia a perçu des changements qui demanderont de faire évoluer les réglages de la moto, mais il a surtout noté un comportement plus stable en courbe : "Je sentais plus le vent en ligne droite mais à part ça c'était une amélioration donc je me sentais bien avec."

"C'est mieux parce que [le carénage] est plus petit sans [gros] déficit en ligne droite", a ajouté l'Italien. "On perdu un peu de vitesse mais sur un circuit comme ça c'est une amélioration."

Pecco Bagnaia

"C'était juste différent en sortie de courbe. En courbe, c'était juste différent au virage 13. Je sentais que le vent me faisait sortir large. C'est différent donc il faut y adapter la moto et on n'avait pas le temps pour le faire. On fera un nouveau test en Malaisie et on verra si ça sera mieux ou pas."

Enea Bastianini disposait des mêmes pièces mais n'a naturellement pas été autant impliqué dans le développement après n'avoir piloté que des modèles d'ancienne génération depuis son arrivée en MotoGP. "La moto est bonne en comparaison de la mienne [la GP21 qu'il avait cette année, ndlr], qui était déjà bien", a souligné le nouveau pilote de l'équipe d'usine, se disant "impressionné" par une machine "très précise" et permettant de réaliser des chronos constants. "Je pense qu'elle est un peu plus stable à l'arrière, elle est un peu mieux aussi en entrée de virage. On a aussi essayé de nouvelles pièces d'aéro et certaines choses sur les réglages."

"Juste une évolution, pas une révolution"

Le moteur et le carénage n'étaient en effet pas les seules nouveautés. Pecco Bagnaia a testé de "petites choses" et Johann Zarco a confié avoir évalué une nouvelle fourche, mais la moto qui s'est montrée si dominatrice cette année a conservé la même philosophie. Selon Bagnaia, Ducati a apporté "juste une évolution, pas une révolution", une démarche assumée par la marque. En début d'année, il a fallu plusieurs courses avant que le nouveau modèle livre tout son potentiel et Paolo Ciabatti souhaitait éviter de retomber dans le même écueil.

"Tous les ans, on essaie de faire une moto légèrement meilleure que celle d'avant", a précisé le directeur sportif de la marque. "Cette année, peut-être que ça n'a pas exactement été le cas parce qu'on a vu que Bastianini a été très bon avec la moto de la fin de la saison 2021. Il a gagné quatre Grands Prix, Pecco sept. Pour 2023, je pense qu'on a fait un bon travail, sur le moteur et même sur l'aérodynamique, mais aussi d'autres petites choses que nos ingénieurs ont en tête."

La Ducati dont les pilotes disposaient cette semaine est amenée à évoluer avant le test de Sepang au début du mois de février, le but des évaluations de cette semaine étant surtout d'aider le constructeur a finaliser ses choix pour la GP23. "Ce sont des tests plus techniques pour essayer des pièces et pour permettre aux usines, Ducati pour ma part, de travailler pendant l'hiver", a détaillé Zarco. "Ces essais du mardi ne sont pas une grosse préparation pour 2023 parce qu'après on part en pause. Ce sont vraiment plus des essais techniques pour essayer des pièces et développer la moto."

Avec Léna Buffa

