Le bon niveau de Viñales ne surprend pas Lorenzo et Espargaró

Après une première course avec Aprilia aux allures de test grandeur nature à Alcañiz, Maverick Viñales a franchi un cap au GP de Saint-Marin, s'offrant ses trois premiers points au guidon de la machine sortie des ateliers de Noale. Plus que cette 13e place en course, ce sont ses performances au début du week-end qui ont marqué les esprits. L'Espagnol a signé le meilleur temps de la première journée, avant l'arrivée de la pluie.

Deux semaines avant ce week-end de course, c'est à Misano que Viñales avait pu découvrir sa nouvelle moto. Il a donc abordé ce rendez-vous avec un certain avantage sur les autres pilotes, pouvant compenser son manque de connaissances de l'Aprilia. Jorge Lorenzo n'était donc pas étonné par la performance de son compatriote en EL1, n'ayant jamais douté du talent de celui qui lui a succédé dans l'équipe Yamaha en 2017.

"C'est impressionnant de voir dans quelle mesure la situation peut changer d'une piste à l'autre, parce qu'en Aragón, il se battait pour les dernières places et [le vendredi à Misano], il était le plus rapide, une semaine après seulement", a souligné le triple Champion du MotoGP sur le site officiel du championnat, certain du potentiel de son compatriote : "Comme je l'ai toujours dit, Viñales est l'un des pilotes les plus talentueux et il est certain qu'il a la vitesse."

"Mentalement, il est peut-être un peu plus inconstant que d'autres pilotes mais quand il a de bonnes sensations sur la moto et qu'il se sent bien, il peut gagner des courses et jouer le championnat. Évidemment, avec une nouvelle moto, il doit s'adapter mais on a vu qu'il est déjà là. Oui, Misano est l'un de ses circuits préférés et il a fait des essais deux ou trois semaines avant. C'est sûr que ça lui donne un gros avantage, mais on n'est jamais premier sans être rapide."

Aleix Espargaró a également jugé naturel le chrono de Maverick Viñales dans la première séance disputée à Misano, grâce à sa plus grande expérience de l'Aprilia sur ce tracé : "Ce n'est pas une surprise", confiait le Catalan après le meilleur temps de son coéquipier. "Évidemment, c'est spectaculaire qu'il ait finit en tête. C'est toujours bon, et je suis content pour Aprilia parce que c'est notre Grand Prix à domicile, mais il a fait des essais ici deux semaines avant donc c'est normal."

Le lendemain, Viñales a échoué à seulement 0"184 d'Espargaró en qualifications. Une performance pour certains, une nouvelle prestation logique aux yeux du Catalan. "Pour moi, ce n'est pas impressionnant", a assuré le #41. "Je sais à quel point il est rapide. Il a fait des essais ici deux semaines avant. Donc, un pilote rapide avec une bonne moto et un peu plus d'expérience que les autres, c'est normal qu'il soit proche des avant-postes. Je suis content parce que les deux motos étaient dans le top 10 et sont entrées directement en Q2 dans un GP en Italie."

En seulement deux Grands Prix, Maverick Viñales est encore loin d'avoir montré tout ce dont il était capable avec l'Aprilia. N'ayant jamais caché son envie de voir un top pilote à ses côtés, Aleix Espargaró pense que le multiple vainqueur en MotoGP pourra pleinement s'épanouir avec ce constructeur, grâce à une ambiance familiale dont les deux hommes ont besoin pour être à leur meilleur niveau.

"Tous les pilotes sont différents donc peut-être que certains n'ont pas besoin d'être entourés par un bon environnement, ils ont juste besoin d'ingénieurs compétents et ça leur suffit. D'autres non, ils ont besoin d'être plus à l'aise, que ce soit plus une famille, et c'est également mon cas. C'est pour ça que j'ai dit plusieurs fois que Maverick serait plus qu'heureux ici, parce que chez Aprilia, je sens que tout le monde est toujours heureux, tout le monde aime les pilotes et nous sommes vraiment très bien traités. Pas seulement moi, mais [Lorenzo] Savadori aussi par exemple. Il est certain que ça va aider Maverick."