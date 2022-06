Bradl remplaçant de Márquez, un impact pour le développement

Suite à l'annonce d'une quatrième opération de Marc Márquez qui va le tenir éloigné des circuits plusieurs mois, le team Repsol Honda a décidé à nouveau de faire appel à son pilote d'essais Stefan Bradl pour le remplacer. Ce dernier pourrait se retrouver titularisé un moment, puisque la date de retour du #93 n'est pas encore connue.

"La priorité maintenant, c'est l'opération de Marc, et ça se déroule de la bonne façon", a déclaré Alberto Puig, le patron du team. "Du côté de notre équipe, on continue, on a un test à Barcelone après la prochaine course. Lorsque les médecins finiront l'opération, on saura plus ou moins quel sera le délai et on pourra commencer à attendre le retour de Marc."

"Il va être remplacé par notre pilote d'essais Stefan Bradl car c'est la seule possibilité qu'on a. Une MotoGP est une machine compliquée et on ne peut pas mettre n'importe quel pilote dessus, il faut quelqu'un avec de l'expérience."

Si cette solution avait déjà été utilisée en 2020, où Bradl avait couru l'intégralité de la saison en l'absence de Márquez, en théorie elle va à l'encontre du règlement puisqu'un pilote titulaire ne peut effectuer des tests en dehors de ceux organisés par la Dorna dans l'année. Pour le moment, l'organisateur des Grands Prix n'a pas réagi et on retrouvera donc l'Allemand en piste à Barcelone, le week-end prochain.

Néanmoins, en l'impliquant à temps plein dans les courses, Honda perd forcément sur le plan du développement, puisqu'il ne pourra plus s'investir autant que son rôle de pilote d'essais le lui permet normalement. En pleine préparation de la RC213V 2023, le timing n'est évidemment pas le meilleur, d'autant plus que le constructeur se retrouve privé de son leader alors qu'il semblait avoir mis de côté son coéquipier Pol Espargaró, qui n'a pour l'heure pas essayé les nouveaux éléments amenés.

"Bien entendu, le développement et l'évolution de notre nouvelle moto peut en être affecté", a reconnu Puig. "Notre objectif et notre responsabilité sont d'essayer de décrocher les meilleurs résultats possibles avec les informations qu'on peut obtenir. On a notre pilote d'essais et trois autres pilotes qui peuvent nous transmettre beaucoup de données. Mais bien sûr, quand vous avez un pilote comme Marc hors-jeu et qui ne pilote pas pendant longtemps, ça impacte clairement l'approche des ingénieurs. Ce n'est pas une excuse et on va essayer de faire du mieux qu'on peut !"

"C'est bien évidemment compliqué, et les trois dernières saisons ont été difficiles mais, comme je le dis souvent : la vie n'est pas ce qu'on veut, elle est comme elle est. C'est la situation qu'on vit actuellement et il faut continuer, on doit comprendre, durant cette période sans Marc, comment on peut continuer à améliorer la RC213V."

Il ne reste désormais plus à Honda qu'à poursuivre dans cette voie afin d'essayer de trouver des solutions qui permettront à ses pilotes de se sentir plus à l'aise en course et de se battre aux avant-postes.