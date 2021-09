Dall'Igna : gagner face à Márquez est "encore plus satisfaisant"

Pecco Bagnaia a décroché son premier succès avec la manière au GP d'Aragón. Parti depuis la pole, le pilote Ducati a mené l'intégralité de la course mais il a surtout su répondre à chacune des sept attaques de Marc Márquez dans les trois dernières boucles. Même si le #93 n'est pas à son meilleur niveau physiquement et qu'il estime lui même être devenu un pilote "normal", une victoire conquise face lui reste particulière pour ses rivaux, et surtout sur une piste qui l'a vu tant briller et qui pouvait représenter une réelle opportunité pour lui compte tenu du fait qu'elle sollicite peu son bras droit. "Gagner face à l'un des pilotes qui a le plus de titres en MotoGP, c'est toujours sympa, même s'il n'est pas à 100%", confiait Bagnaia dans les minutes suivant sa victoire.

Son patron Gigi Dall'Igna estime également que le duel avec un pilote du calibre de Márquez donne une dimension supplémentaire à la victoire conquise dimanche. "C'est avec un grand plaisir que nous saluons la première victoire de Pecco en MotoGP !" a écrit le directeur général de Ducati Corse dans sa chronique sur LinkedIn. "Une grande et tant attendue victoire, bien méritée et prestigieuse, décrochée de la façon la plus spectaculaire, au terme d'un duel disputé face à un Márquez inspiré, qui a représenté une menace permanente et qui est toujours redoutable dans ces situations, comme lui seul en est capable."

"Il faut souligner que Bagnaia a été capable de gérer extrêmement bien la situation, faisant preuve d'un courage sans réserve et d'intelligence, pour finalement exploiter son talent avec la plus grande des lucidités et des trajectoires impeccables. Nous nous attendions à ce que nos rivaux soient extrêmement performants sur cette piste, mais quand on doit affronter le Champion espagnol, qui a montré qu'il était grandement inspiré, tout se complique et, en conséquence, devient encore plus satisfaisant."

Bagnaia était pourtant plus que prudent sur ses chances en arrivant à Alcañiz après les grandes difficultés de Ducati sur ce circuit en 2020, dans des conditions bien plus fraîches. Et même quand il a vu qu'il était dans le bon rythme, l'Italien n'a pas voulu s'emballer, retenant ses multiples déconvenues quand il était présenté comme favori, une chute Mugello et une dégringolade dans le classement au Red Bull Ring. Pour Dall'Igna, ces difficultés ont rendu la victoire encore plus belle.

"Une course exemplaire, un résultat qui prouve que même quand on fait tout comme il le faut, on n'a pas forcément ce que l'on mérite. Nous sommes restés concentrés sur notre travail, nous avons absorbé les doutes et continué comme d'habitude. Les pilotes ont encore plus de mérite, étant toujours prêts, et Francesco récolte les fruits de ses efforts, et toute l'équipe avec lui : c'est la meilleure façon de nous préparer avant de retrouver nos supporters ce week-end à Misano !"