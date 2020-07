EL1 - Marc Márquez annonce la couleur à Jerez

La première séance d'essais libres de la saison MotoGP 2020 attendue depuis de longs mois a enfin débuté avec le lancement en piste du plateau, emmené pour l'anecdote par l'Aprilia de Bradley Smith. Un soulagement pour l'ensemble d'un paddock réduit à son strict minimum de personnel et autour duquel la foule habituellement amassée manque cruellement, par mesure de sécurité sanitaire.

Quarante-cinq minutes de séance matinale au cours de laquelle les pilotes ont connu des conditions moins chaudes que celles rencontrées mercredi après-midi, lors d'une journée d'essais dominée par Maverick Viñales. Établi en tête des moniteurs de chronométrage en tout début de séance grâce à un temps de 1'38"496, Jack Miller a vite laissé les commandes à Viñales, auteur d'une amélioration de plus de deux dixièmes (1'38"215) égalée au millième près par la Honda de Marc Márquez.

C'est pourtant sous les 1'38 qu'il fallait vite passer pour prendre les commandes après moins de dix minutes de séance. Les améliorations successives de Viñales puis Miller (1'37"942) se trouvaient déjà à seulement deux dixièmes de la référence installée lors de la journée de tests avant que les relais ne s'allongent et que ne soit évalué le comportement des pneus sur la durée, maintenant un statu quo sur les chronos.

Fabio Quartararo aura dû attendre vingt minutes pour être autorisé à prendre la piste en raison d'une pénalité collectée pour une irrégularité lors d'un test privé avant le week-end de Grand Prix. L'auteur d'une émouvante première pole position en carrière sur ce tracé l'an dernier n'aura cependant pas été fort affecté par ce contretemps.

À l'aise avec une Yamaha dont il est pressenti par une partie du plateau que les nouvelles carcasses Michelin subjuguent le comportement, le Français ne tardait pas à hisser son #20 de la quinzième à la dixième position au fil des tours de son premier relais, tandis que cinq constructeurs pointaient dans les sept premières positions. El Diablo a néanmoins rétrogradé dans les derniers instants de la séance, alors que l'ensemble du plateau remettait le couvert à la découverte plus marquée du potentiel des pneus.

Les dernières minutes de séance ont comme toujours donné lieu à une ribambelle d'améliorations des temps, avec de sensibles gains de toutes parts, à l'image de celui, spectaculaire, du rookie Iker Lekuona, passé de la dernière à la septième place temporaire avec la KTM du team Tech3.

Le chrono de Marc Márquez signé en 1'37"350 devient la nouvelle référence à battre ce week-end. Une marque lui permettant de devancer Maverick Viñales, Cal Crutchlow et Andrea Dovizioso, tandis que les Suzuki de Mir et Rins se classent respectivement cinquième et septième, prenant en sandwich la Pramac Ducati de Jack Miller devançant devancent la KTM de Pol Espargaró.

Rassuré par le comportement de sa Ducati satellite du team Avintia lors des essais de mercredi qu'il avait conclus crédité du septième temps, Johann Zarco a poursuivi son apprentissage de la monture du constructeur transalpin au lendemain de ses trente bougies en signant le onzième chrono.

Apprentissage toujours studieux mais en retrait chronométrique pour Álex Márquez, seizième, qui découvre la catégorie reine du MotoGP avec son équipe Repsol Honda.

GP d'Espagne − Essais Libres 1