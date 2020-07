Les Ducati "pas encore au point" avec le nouveau pneu

En retrouvant la piste, cette semaine à Jerez, les pilotes Ducati ont également retrouvé ce qui a été le caillou dans leurs bottes pendant l'intersaison : le nouveau pneu arrière conçu par Michelin. Un pneu dont la carcasse a été modifiée pour la saison 2020, proposé à maintes reprises lors de tests organisés tout au long de l'année dernière avant d'être officiellement intégré à l'allocation.

Depuis ses premiers roulages avec ce nouveau produit, Andrea Dovizioso en particulier pointe du doigt un pneu qui lui complique la vie et qui semble s'être d'emblée montré plus adapté aux motos dotées de moteurs quatre cylindres en ligne. Après un test de Sepang presque préoccupant sur ce point au mois de février, puis des avancées accomplies à Losail, les essais de mercredi à Jerez ont montré que tout n'était pas réglé pour le pilote Ducati.

"Il est différent. Ce n'est pas un petit changement : changer la carcasse, ce n'est pas comme changer la gomme, c'est un plus gros changement", rappelle l'Italien. "Compte tenu de la manière dont Michelin a conçu ce pneu, je pense que le potentiel est plus grand, mais c'est différent et pour le moment je ne suis pas encore très content. Mon chrono n'a pas été mauvais, mais pas aussi bon que ceux des plus rapides. Il nous reste encore beaucoup à faire."

"Le feeling n'est pas très bon, mais c'est assez normal car le pneu est différent, alors il faut que l'on s'adapte. Je ne sais pas si notre moto en demande un peu plus ou bien s'il faut que l'on travaille plus que pour d'autres motos, mais je ne suis toujours pas très content."

"Je continue de penser que ce pneu peut avoir un gros impact sur la saison. Il faut qu'on trouve une façon de faire le plus vite possible", poursuit-il. "Mes sensations avec le nouveau pneu arrière ne sont toujours pas très bonnes et on se concentre là-dessus, parce que c'est vraiment la clé. On a besoin de gagner en vitesse, mais la façon dont je pilote la moto n'est pas la meilleure parce qu'on n'utilise pas encore tout le potentiel des pneus."

Andrea Dovizioso en a conscience, son pilotage peut expliquer qu'il soit pour le moment en délicatesse avec ce pneu. Et Piero Taramasso, de Michelin, confirme à Motorsport.com : "Il faut aussi qu'il l'interprète un peu, parce que ça n'est pas facile quand on passe à un pneu neuf, qui offre plus de grip : cela change complètement l'équilibre de la moto. Il faut adapter aussi bien les réglages que le style de pilotage."

"À l'inverse, Marc [Márquez] l'a tout de suite bien interprété ici", pointe le responsable Michelin. "Les Suzuki et les Yamaha s'étaient quant à elles trouvées à l'aise dès les essais hivernaux, mais je crois que Dovizioso aussi y arrive. Je le vois bien pour la course, parce qu'il a fait du bon travail [mercredi]. Je suis convaincu qu'il sera en lutte pour le podium."

Un déclic à trouver

Dans le clan Ducati, l'avis de Dovizioso est globalement partagé, à l'exception d'un Pecco Bagnaia qui, à l'inverse, semble se sentir plus à l'aise avec ce nouveau pneu qu'avec l'ancien. La première interprétation qu'en font ses collègues et le manufacturier est que le jeune pilote a peu à désapprendre et pourrait finalement en être favorisé.

Danilo Petrucci, quant à lui, veut retenir le chemin déjà parcouru. "C'est clair que c'est un gros changement dans le pilotage de la moto", concède le coéquipier de Dovizioso. "Piloter la moto à Sepang a déjà été une grande surprise. Ça avait moins été le cas au Qatar, parce qu'on savait ce qui nous attendait. Ici, je dois dire qu'on a commencé à piloter déjà comme la moto devrait être pilotée."

"On n'est pas encore au niveau qui pourrait être le nôtre, on doit encore faire beaucoup d'ajustements sur la moto", poursuit-il, "mais on sait quoi faire. Les tests hivernaux, à Sepang et au Qatar, nous ont été utiles pour que l'on arrive ici en étant un peu mieux préparés, tant en ce qui concerne la connaissance de la moto que du point de vue des pilotes."

Dovizioso lui-même sait qu'en dépit de son insatisfaction, son potentiel n'est pas si mauvais en vue de ce premier week-end de course et il tente de relativiser : "Je veux prendre cela de manière positive, car si on arrive à rapidement trouver la voie à suivre, je pense qu'on pourra être beaucoup plus rapides."

"On sait qu'on n'est pas encore au point. Je ne me sens pas encore de pousser jusqu'à un certain point et je sens que je laisse de côté une part du potentiel du pneu. Il y a donc du travail à faire, mais une journée comme celle-ci apporte beaucoup d'informations", souligne-t-il en évoquant les trois heures d'essais de mercredi.

"On verra si ce sera suffisant pour prendre la bonne voie. Peut-être qu'il ne sera pas possible de tout résoudre sur un week-end, sur une piste aussi particulière que celle-ci, mais on verra : franchement, au Qatar aussi, on a eu un peu de mal, mais au final on était prêts à jouer le podium en course. Ici, pour le moment, ça n'est pas le cas."

Propos recueillis par Matteo Nugnes