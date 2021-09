Iker Lecuona a gagné 11 positions : "Ma meilleure course en MotoGP"

Iker Lecuona enchaîne les bonnes performances depuis qu'il sait qu'il ne sera plus dans le team Tech3 la saison prochaine. Après avoir décroché son meilleur résultat au GP d'Autriche, une sixième place favorisée par l'arrivée de la pluie, il s'est classé à la septième position à Silverstone, sans circonstances particulières cette fois.

Qualifié à une lointaine 18e place, Lecuona est remonté au 12e rang à la fin du premier tour, avant d'être doublé par Brad Binder, qu'il a suivi une grande partie de la course. C'est dans la 14e des 20 boucles au programme qu'il a repris le cours de sa remontée, réalisant plusieurs dépassements sur des pilotes en délicatesse avec leurs pneus.

"J'avais besoin d'un bon départ mais je savais que c'était difficile sur cette piste", explique Lecuona. "La ligne droite est courte, le premier virage est rapide, le deuxième aussi, donc c'est dur de doubler. J'ai dépassé deux pilotes dans ce tour, puis trois ou quatre autres. [...] J'avais un bon rythme, parce je me sentais bien au warm-up, où j'ai pris la cinquième place. Je me sentais bien."

"Je savais que j'avais le potentiel pour me battre avec les leaders. J'ai perdu un peu de temps avec Pecco [Bagnaia] parce que les Ducati sont difficiles à doubler. J'avais des points forts différents donc je l'ai doublé une fois, mais il est repassé dans la ligne droite. C'était difficile, mais j'ai pu suivre Brad toute la course. On a doublé beaucoup de pilotes et j'ai dépassé le dernier dans le dernier tour. Je suis vraiment heureux, je pense qu'on avait besoin de ce résultat, et je remercie l'équipe parce que ça s'est très bien passé ce week-end."

Cette septième place est le meilleur résultat d'Iker Lecuona dans une course disputée sur piste sèche. S'agit-il de son meilleur Grand Prix en MotoGP ? "Sincèrement, je dirais que oui parce que l'an dernier j'ai été très bon à Misano mais je n'ai pas vu l'arrivée à cause d'une chute. Je pense que c'est ma meilleure course en MotoGP, j'étais à l'aise, fort, on a doublé beaucoup de monde, comme Joan Mir qui est le Champion du monde. On était bons et on a eu le potentiel tous les jours."

"J'ai progressé mentalement après l'Autriche, quand j'ai su que je ne serais plus dans l'équipe l'an dernier. J'ai gagné beaucoup de places à la deuxième course du Red Bull Ring et ce week-end, on a beaucoup progressé après le vendredi. On a fait de gros progrès et on pourra continuer dans cette voie en Aragón."

Des performances déterminantes pour l'avenir de Lecuona

Les deux derniers Grands Prix ont peu de chances de permettre à Iker Lecuona de trouver une place pour la saison 2022 du MotoGP, les seuls guidons libres étant dans le team SRT et chez VR46, dont la vocation est de promouvoir des espoirs issus de l'Academy de Rossi. Le natif de Valence espère néanmoins se placer pour la saison 2023.

"Comme je l'ai toujours dit, mon objectif est de prendre du plaisir et de progresser. Je pense que je prends beaucoup de plaisir maintenant. Par exemple, j'ai apprécié la course et j'ai continué à progressé. Je me suis senti bon tout le week-end et j'étais proche du top 10 en EL2. En course, on a gagné 11 places donc c'est très bien. C'est très dur de gagner autant de positions en MotoGP."

"Certains regardent le potentiel. [...] Je ne dis rien pour l'an prochain parce que tout le monde a des contrats. Ce n'est pas pour l'an prochain que les contrats sont ouverts, c'est en 2023 que tout va changer, donc je ne pense pas à la saison prochaine. Pour le moment, je ne sais pas ce qu'il va se passer, mon manager ne souhaitait pas m'en parler pendant le week-end, afin d'avoir des journées calmes. La semaine prochaine, je vais discuter avec lui et il faudra prendre une décision."

Hervé Poncharal estime que son pilote a prouvé qu'il méritait de rester dans la catégorie reine. "Je suis très fier d'Iker, qui montre à 21 ans qu'il progresse et qu'il devient un meilleur pilote de MotoGP chaque jour", souligne le patron de Tech3. "J'espère que cette performance va l'aider à trouver une place en MotoGP l'an prochain."

Avec Angus Martin et Germán Garcia Casanova