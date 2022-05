Jorge Martín parti à la faute à cause d'une gêne au bras

Jorge Martín a expliqué avoir été poussé à la faute par un problème au bras lors du Grand Prix de France MotoGP. Le souci s'est déclenché dès le troisième tour de la course, et bien qu'il ait tenu bon jusqu’à une dizaine de boucles de l'arrivée, le manque de sensibilité a fini par le faire tomber alors qu'il occupait la 11e position.

"J'ai eu un souci avec ma main. Je n'arrivais pas à la sentir", a expliqué le pilote espagnol auprès du site officiel du MotoGP. "Je pense que j'ai un problème à un nerf. Depuis l'année dernière à Assen, j'ai fait des soins et j'avais le sentiment que ça s'était un peu éloigné, mais au warm-up je l'ai ressenti pour la première fois cette année."

C'est effectivement lors du Grand Prix des Pays-Bas l'an dernier que le pilote Pramac a témoigné pour la première fois d'un bras engourdi, qu'il mettait sur le compte de sa lourde chute à Portimão quelques semaines plus tôt, celle-ci lui ayant laissé un certain nombre de séquelles notamment à cause de huit fractures. Bien qu'il ait réussi à améliorer sa condition physique depuis, sans aucune gêne dans les premières courses de la saison, elle s'est à nouveau manifestée dimanche dans la Sarthe, plaçant le pilote dans une situation très délicate.

Parti huitième, mais descendu à la 11e position au cours du premier tour, puis à la 14e une boucle plus tard, Jorge Martín a réussi à dépasser Miguel Oliveira, Pol Espargaró et Brad Binder avant de se laisser reprendre par les deux KTM officielles. "Je n'arrivais pas à freiner, je ne savais pas combien de forces je mettais sur les freins, alors il m'était très difficile de comprendre la vitesse que j'emmenais dans les virages. J'ai laissé les KTM passer, j'ai juste essayé de les suivre jusqu'au bout. C’était un rythme lent pour moi, mais c'était la seule façon de comprendre la vitesse", a-t-il expliqué.

"Ma main glissait [du guidon]", a ajouté le Madrilène lors de sa rencontre avec les journalistes. "J'ai essayé de continuer la course mais à partir du troisième tour, je ne sentais pas les freins, même l'accélérateur. J'avais très mal au freinage donc j'ai juste essayé de voir l'arrivée. Je vais me rendre à l'hôpital [ce lundi] pour essayer de résoudre ce problème."

Cela n'a toutefois pas suffi puisque dans le 17e des 27 tours de course, il est parti à la faute en entrant dans le Chemin aux Bœufs. "Je suis déçu parce que mon rythme a été plutôt bon tout le week-end et je suis certain que j’aurais pu faire une bonne course. J'ai eu mal au bras, j'avais moins de sensibilité et ça m'a mené à faire une erreur au freinage et à tomber", a-t-il résumé.

Cette cinquième chute en sept courses fait plonger un peu plus encore Jorge Martín au classement général, ses 28 points le faisant figurer au 15e rang à ce stade, à 74 unités du leader. Pendant ce temps, Enea Bastianini, son adversaire déclaré pour décrocher une place dans l'équipe officielle Ducati la saison prochaine, a décroché sa troisième victoire de l'année et reste au contact du leader du championnat.

Avec Vincent Lalanne-Sicaud

