KTM se dévoile pour la saison 2023

Cinquième équipe du championnat à avoir effectué sa présentation 2023, KTM a dévoilé ce jeudi ses nouvelles RC16, accompagné par Brad Binder et Jack Miller, qui rouleront à leur guidon cette année, avec l'espoir d'améliorer les performances de 2022.

Pour cela, le constructeur autrichien a mis toutes les chances de son côté en travaillant en étroite collaboration avec l'écurie de Formule 1 Red Bull Racing. Conscient de sa faiblesse en aérodynamique, point clé des MotoGP aujourd'hui, KTM espère ainsi parvenir à redresser la barre et à offrir une moto bien plus compétitive à son duo de pilotes.

Brad Binder est en effet parvenu à afficher une grande régularité et à terminer sixième du championnat pour la seconde année consécutive, mais le pilotage de la RC16 s'est révélé compliqué tout au long de la saison. Malgré un sursaut lors des dernières courses avec deux podiums ainsi qu'une seconde victoire de son coéquipier d'alors, Miguel Oliveira, le bilan était en demi-teinte, avec néanmoins l'espoir de voir KTM arriver très bientôt au sommet.

Le Sud-Africain sera aidé dans cette tâche par Jack Miller, nouvel arrivant dans la structure après cinq saisons passées dans le giron Ducati. Un retour aux sources pour le #43 qui a déjà roulé avec le constructeur autrichien dans la plus petite catégorie. Avec sept podiums décrochés en 2022, dont une victoire, il a conclu juste devant Binder au championnat mais avec plus d'irrégularité, qu'il tentera de gommer au guidon de la RC16. S'il parvenait à s'imposer cette année, il entrerait dans le cercle très fermé des pilotes ayant gagné avec trois marques différentes, grâce à son passage chez Honda à son arrivée en MotoGP, avec qui il avait remporté un Grand Prix.

KTM s'est donc attelé tout l'hiver à mener des évolutions sur la RC16 pour que Miller et Binder puissent se battre aux avant-postes. Celles-ci seront véritablement dévoilées à partir du premier test de la saison qui se tiendra à Sepang du 10 au 12 février, mais dès la fin de la semaine prochaine, l'équipe de test sera en piste sur le circuit malaisien pour prendre part au Shakedown.

"Je me sens super confiant avec les deux garçons que nous avons avec nous. Brad et Jack sont tous les deux différents mais, en fin de compte, tous les deux similaires. Ils poussent très fort et c'est exactement ce dont nous avons besoin", a déclaré Pit Beirer, le directeur de KTM Motorsport. "Comme toujours, nous nous dirigeons vers une saison longue – et très différente – avec énormément de travail et d'efforts de la part des gens et des partenaires qui sont derrière nous, des ingénieurs à l'usine à notre excellente équipe de test en passant par de nouveaux sponsors de confiance. Nous avons fourni un gros effort pour 2023 afin d'être meilleurs que jamais."

Au niveau de la livrée, en revanche, peu de changements dans les couleurs avec toujours le bleu foncé, le jaune et le rouge de Red Bull sur le haut et le orange de KTM vers le bas. Le bas, justement, a toutefois été modifié à la suite de l'arrivée du sponsor Mobil1 en lieu et place de Motorex. Le logo est également visible sur le côté de la bulle.

