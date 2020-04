Courir à temps plein ou non, "une question de mental" pour Lorenzo

Jorge Lorenzo a pris en novembre dernier une décision mûrement réfléchie, celle de mettre un terme à sa carrière de pilote de course. Bien qu'encore sous contrat avec Honda à l'époque, il traversait une période si difficile qu'il a choisi de raccrocher plus tôt que prévu, annonçant à l'entame du Grand Prix de Valence qu'il s'agirait du dernier de son parcours en tant que titulaire en MotoGP.

Depuis, le quintuple Champion du monde a retrouvé le chemin de son constructeur de cœur, et avec lui un regain de confiance et de motivation qui l'ont décidé à s'aligner à nouveau en course, cependant ce projet ne concerne que des apparitions sporadiques qu'il fera grâce à des wild-cards. Il a beau jouer avec les mots, l'Espagnol envisage ses chances de rester en retraite à 98%, rien de moins, et s'il semble apprécier de se faire désirer, il ne cache pas non plus avoir mentalement tourné la page.

"Je me sens bien physiquement. Je pourrais encore être capable d'être pilote, mais c'est plus une question de mental : je suis dans une autre phase de ma vie", explique-t-il auprès de Sky Italia. "Je veux mettre à profit plus de temps libre et quand je travaille je veux me dédier à d'autres activités. Il existe peu de possibilités que je recommence à courir. On en est à 98% de chances que je ne revienne pas. Et puis personne ne m'a appelé…"

Dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport, Lorenzo poursuit : "Pour les gens je suis encore pilote, mais moi je me sens très loin de cette réalité. Je pilote une MotoGP, mais être pilote d'essai n'a rien à voir avec l'énergie, la concentration, le feu qu'il y a quand on est titulaire."

"Je prends du plaisir", admet-il au sujet de son nouveau rôle, au service du développement de la M1. "Après mon départ, je ne pensais pas recevoir tout de suite cette offre de Yamaha. J'ai donc commencé à réfléchir à l'idée d'accepter, afin de rester sur une moto et d'apporter à Yamaha mon expérience, étant donné qu'ils m'ont beaucoup donné. La Yamaha peut progresser en termes de moteurs et au niveau général, et avec moi ils ont [un ensemble] de pilotes très forts. Peu [de constructeurs] ont un tel line-up."

Jorge Lorenzo avait annoncé son retour pour le Grand Prix de Catalogne, qui aurait dû avoir lieu en juin, mais ce projet est désormais en suspens, dans l'attente de connaître le sort de l'épreuve organisée à Barcelone et pour l'instant reportée à une date inconnue. Bien que la longue pause actuelle ne joue pas en faveur de la préparation des pilotes, le #99 estime qu'il devrait réussir à être encore dans le coup lors d'un retour ponctuel. "Je ne serais pas en forme pour me battre pour le titre, mais je pourrais être compétitif pour quelques tours. Pour me battre pour le titre, j'aurais besoin d'une paire de semaines de travail intensif", juge-t-il.

"Quand on arrête, on le fait dans sa tête"

Très ami avec l'ancien adversaire de Valentino Rossi, Max Biaggi semble croire que sa décision est irrévocable et qu'il a effectivement passé un cap en choisissant de ne plus être titulaire. "Il fera des wild-cards, mais à mon avis son intention n'est pas de faire voir qu'il est capable de gagner, mais de faire partie d'un projet, d'un développement, dans une entreprise importante. Il se met totalement à disposition [de Yamaha], sans chercher la performance comme le champion qu'il était. C'est quelque chose de très différent", juge le Romain.

Pourrait-il décider de revenir s’il se montre compétitif lorsqu'il courra en tant que wild-card ? "Je ne sais pas", tempère Biaggi. "Quand on arrête de courir, on ne le fait pas comme étant une simple décision, on le fait dans sa tête et le corps n'est alors plus alimenté par l'énergie qui permet chaque jour de se lever, de s'entraîner, d'être motivé. Quand il n'y a plus cette chose-là – et c'est son cas, d'autant qu'il a arrêté tôt… Je ne crois pas qu'il aura envie de faire autre chose que ce qu'il a dit. Mais peut-être que ça changera, qui sait…"

Biaggi valide en tout cas le choix de Lorenzo de rester impliqué dans un programme d'essais, car c'est le conseil qu'il lui avait lui-même donné lorsque la réflexion s'est intensifiée. "Jorge et moi, on se parle tous les jours. L'année dernière, quand il était en train de décider s'il allait arrêter ou pas, j'insistais auprès de lui pour qu'il n'arrête pas nettement la moto. Étant donné que j'étais moi aussi passé par là, je lui conseillais d'être pilote d'essai. Au début, il ne voulait absolument pas en entendre parler, et puis lors des deux ou trois dernières courses et cet hiver, il a changé d'idée et il a trouvé un accord avec Yamaha", explique-t-il.