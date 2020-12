Márquez a subi une nouvelle opération et pourrait être absent six mois

Marc Márquez est une nouvelle fois passé entre les mains des chirurgiens, près de cinq mois après s'être fracturé l'humérus droit dans une chute à Jerez. Cette troisième intervention, annoncée par la chaîne de télévision espagnole Antena3 et que Motorsport.com est en mesure de confirmer, a été effectuée à la Clinique Ruber de Madrid.

Cette lourde opération, longue de 11 heures selon Antena3, n'a pas encore été confirmée par Honda, qui devrait communiquer dans les prochaines heures. L'intervention aurait nécessité une greffe osseuse, avec un prélèvement sur le pelvis, une partie de l'organisme riche en globules rouges, afin d'accélérer la recalcification de l'os, ce qui aurait posé problème ces derniers mois. La convalescence de Márquez pourrait s'allonger de six mois supplémentaires, le privant du début de saison 2021, prévu le 28 mars au Qatar.

Un épais mystère a entouré la blessure du sextuple Champion du MotoGP ces derniers mois. Márquez s'est fracturé l'humérus en chutant dans la première course de la saison, le 19 juillet à Jerez, alors qu'il était à l'attaque pour remonter dans le classement, une erreur lui ayant fait perdre de nombreuses positions. Le pilote espagnol a subi une opération le mardi suivant la course, avant de tenter un retour en piste quatre jours plus tard, pour la deuxième course en Andalousie, et de finalement renoncer après les Essais Libres 3 en raison d'une douleur trop forte. Le 3 août, Márquez a subi une deuxième intervention, la plaque placée sur son bras s'étant brisée.

Depuis lors, aucune date n'a été annoncée pour le retour du #93, Honda confirmant son absence course après course. En fin de saison, lorsque les rumeurs autour de cette troisième opération sont apparues, le constructeur a reconnu que la récupération son pilote dépassait la durée initialement prévue, sans donner plus de précisions sur son état de santé et sa convalescence. Márquez, d'abord traité à Barcelone, a consulté de nombreux médecins au cours des derniers mois afin d'évaluer les solutions les plus adaptées à sa convalescence.

Si l'absence de Márquez pour une longue durée devait se confirmer, Honda serait amené à désigner un remplaçant pour la première partie de la saison 2021. Stefan Bradl, le pilote d'essais de la marque, a assuré l'intérim cette année mais des rumeurs ont évoqué un retour d'Andrea Dovizioso, dix ans après sa dernière saison avec l'équipe. Le pilote italien, qui a choisi de prendre une année sabbatique, a garanti qu'aucun accord n'avait été scellé, ne fermant cependant pas la porte à un retour sur la Honda.

