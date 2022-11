Martín plein d'espoir pour 2023 après un nouveau podium

S'il n'a pas été choisi pour rouler dans l'équipe Ducati officielle aux côtés de Pecco Bagnaia l'an prochain, Jorge Martín s'est néanmoins rassuré tout au long de la fin du championnat en revenant au niveau qu'il avait montré l'an dernier.

À nouveau en pole position au Grand Prix de Valence, pour la troisième fois consécutive et la cinquième de la saison, il a longtemps été second en course avant de devoir s'incliner devant Brad Binder, qui a fondu sur ses adversaires dans les derniers tours.

"Le week-end a été excellent, mais je pensais que mon rythme serait bien meilleur. Quand je suis parti, j'étais derrière Álex [Rins] et j'ai vu que le pneu avant ne fonctionnait pas bien et que je perdais l'avant, alors j'ai essayé de laisser une demi-seconde entre nous pour que les tours passent et j'ai ensuite réessayé d'attaquer mais je n'avais pas de grip, et il y avait trois pilotes derrière moi qui me mettaient la pression donc c'était difficile. J'ai tout donné en piste pour au moins ne pas perdre le podium sur la dernière course, et la troisième place est très bien", a-t-il déclaré en conférence de presse.

Jorge Martín devant Brad Binder

Avec ce nouveau podium, le pilote espagnol conclut cette année plutôt mal entamée sur une note positive. Oubliées les chutes à répétition de la première partie de saison, il a affiché un rythme bien plus solide, malgré des erreurs qui lui ont valu des résultats moins bons que ce qu'il espérait.

"On termine la saison à un très bon niveau. Durant la dernière partie, à partir de Silverstone, je me suis presque toujours battu pour le podium avec le potentiel pour gagner la course, mais c'est sûr qu'on doit apprendre de nos erreurs, prendre le positif et de l'expérience."

"J'ai battu des records durant la saison et c'est positif. Je pense que mon niveau est super élevé, on a beaucoup progressé depuis le début [de l'année]. Je suis pleinement concentré et convaincu qu'on doit conserver ce niveau pour la saison prochaine."

Sur la pente ascendante lors des dernières courses, Martín se montre plein d'espoir pour 2023, une saison qu'il espère être celle de la maturité pour enfin rivaliser à la régulière face aux pilotes officiels, à commencer par le nouveau Champion du monde, Bagnaia.

"J'espère que la saison prochaine je pourrai progresser et ma moto aussi. J'ai hâte d'essayer le nouveau moteur et peut-être que je pourrai me battre contre lui pour le prochain titre. [...] Il ne faudra pas faire les mêmes erreurs et en faisant ça nous pourrons nous battre pour être au sommet."