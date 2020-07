Maverick Viñales reste sur son nuage avec son rythme de course

Maverick Viñales avait affiché un optimisme sans faille après les encourageants essais de mercredi. Cette fois, par des conditions bien plus compétitives au milieu de teams ayant sensiblement fait progresser leurs chronos, le pilote Yamaha factory est resté dans le coup et s'attend surtout à disposer des armes nécessaires pour mener à bien son plan de départ depuis la première ligne de la grille et d'attaquer en début de course. Sa référence du jour, établie en 1'37"374, se trouve à seulement 0"024 de la meilleure, installée par Marc Márquez en EL1.

Au contraire d'un Fabio Quartararo quelque peu interloqué par une difficile journée au cours de laquelle son ressenti n'a pas été le meilleur au guidon de la M1, le #12 dit s'être "très bien senti" dans la matinée comme dans l'après-midi, par des températures une nouvelle fois très hautes.

"L'adhérence était très élevée lors de la séance matinale et j'ai pu réaliser de très bons temps au tour sans aucun problème. L'après-midi, nous avons fait une séance d'entraînement et avons dû essayer beaucoup de choses, surtout au niveau de l'électronique en essayant de progresser pour les conditions chaudes. Je me suis assez bien senti et j'ai senti une amélioration tour après tour, surtout dans le dernier run. Nous avons essayé quelque chose de différent et j'ai pu enregistrer un très bon temps avec des pneus très usés", révèle-t-il.

Il demeure des choses à améliorer, concède-t-il cependant : "C'est certain ! Pour demain, nous avons de nouvelles idées à essayer, mais nous ne voulons pas perdre le fil parce que je pense que la moto fonctionne bien. Sur un tour, c'est fantastique ! Il nous faut essayer de continuer sur la même voie que ce que nous faisons en ce moment."

Solide en rythme de course comme sur un tour

Difficile de prendre Maverick Viñales à défaut d'optimisme. L'Espagnol en est persuadé : s'il parvient à se positionner dans le top 3 sur la grille de départ, il lui est possible de tirer profit d'un nouveau dispositif de démarrage performant pour tenter de prendre la poudre d'escampette en début de course et imposer son propre rythme. La séance de l'après-midi a été bien plus représentative de ce qui devrait attendre les pilotes dimanche après-midi en termes de températures et c'est donc sur le rythme dans ces conditions que se concentre Yamaha.

"Je sais que nous travaillons bien avec le pneu : c'est un point positif pour nous", ajoute l'enthousiaste Espagnol, qui ne s'émeut pas des quelques km/h lâchés au bout des lignes droites. "Je suis assez content de la deuxième session d'aujourd'hui parce qu'elle n'a pas été vraiment facile : il faisait chaud et il y avait du vent. Nous étions en retrait sur les radars de vitesse, c'est certain, mais il s'agit de quelque chose que nous avons à l'esprit. Nous devons tirer le meilleur parti de notre moto. Je me suis senti si bien dans les derniers tours avec beaucoup de carburant dans le réservoir. Et c'est sûr qu'au niveau de la vitesse de pointe, ce sera difficile ici, mais je pense que je sors très bien du virage n°5. Il sera donc difficile pour quelqu'un de me doubler car j'ai beaucoup de vitesse à cet endroit."

Dès lors, les qualifications "seront les clés de la course". "Nous devons être en tête, être en première ligne. Et nous nous élançons plutôt bien avec le nouveau dispositif. Il sera donc très important pour nous de partir en première ligne, les deuxième et troisième lignes n'ont pas d'importance."

Et Top Gun de conclure qu'il a bien l'intention d'activer les réacteurs d'emblée : "Il sera très important de pousser dans les premiers tours et d'essayer de creuser un écart. Je n'ai pas eu de problème avec les pneus : en fait je suis très content de ceux-ci. Les deux combinaisons, dur/medium ou tendre/tendre sont efficaces donc il va être un peu difficile de décider quels pneus nous allons utiliser. Mais de toute façon, avec les deux composés, je me suis senti bien. J'ai senti que la moto fonctionne fantastiquement bien."