Miguel Oliveira confirme qu'il sera bien chez KTM en 2022

Miguel Oliveira portera bien les couleurs de KTM en 2022. Arrivé dans le team officiel cette année, après deux premières saisons chez Tech3, le Portugais a signé un contrat de deux ans même si le constructeur ne mentionnait que l'année 2021 dans l'annonce faite l'année dernière. Une certaine confusion est donc apparue ces dernières semaines mais Oliveira a confirmé dès Barcelone qu'il continuerait à représenter Mattighofen en 2022, des propos depuis appuyés par Pit Beirer, patron de KTM Motorsport.

"C'est un contrat de deux ans", a insisté le triple vainqueur de course en MotoGP après l'arrivée du Grand Prix des Pays-Bas. "Quand ça a été annoncé [en 2020], KTM voulait annoncer les quatre pilotes d'un coup donc peut-être que ça a été trompeur pour les gens et que ce n'était pas clair à 100%. J'ai un accord de deux ans avec KTM donc jusqu'à fin 2022, je serai un pilote d'usine de KTM. C'est ce qu'on a en ce moment, ce n'était pas un an avec une option."

KTM va donc bel et bien conserver le même duo de pilotes en 2022, Brad Binder ayant récemment prolongé jusqu'en 2024. La marque ne mise pas à aussi long terme sur Oliveira qu'avec le Sud-Africain, mais l'intéressé ne s'en émeut pas et se satisfait de n'être sous contrat que jusqu'à la fin de l'année prochaine, comme la plupart des pilotes du plateau.

"Ça me suffit !", déclarait-il après sa victoire au Grand Prix de Catalogne. "On s'en occupera la saison prochaine. Je pense que Brad et Marc Márquez sont les seuls à faire ça. Marc est un octuple Champion du monde, Brad vient de finir sa première saison en MotoGP et KTM voit un gros potentiel en lui donc ils en profitent. Ça me va, je pense que KTM est satisfait de mon travail. Je n'ai pas besoin d'une confirmation avec un contrat sur trois ans pour savoir qu'ils m'apprécient et qu'ils aiment mon travail. Les choses viendront au bon moment. On doit continuer à travailler et être patients."

Miguel Oliveira a enchaîné une série de trois podiums avant de prendre la cinquième place à Assen. Unique Portugais vainqueur en Grand Prix, dans chacune des trois catégories, le #88 a fait son arrivée en MotoGP en 2019, après avoir été vice-Champion du Moto2 l'année précédente. Il a offert à Tech3 ses deux premiers succès en MotoGP l'an passé, au Grand Prix de Styrie puis au Grand Prix du Portugal, et a décroché une troisième victoire dans le team officiel cette année à Barcelone.

