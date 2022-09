Morbidelli ne renouera pas avec Forcada : "L'histoire est terminée"

Chef mécanicien de Franco Morbidelli lorsqu'il portait les couleurs du team SRT, devenu RNF en 2022, Ramón Forcada a prolongé l'aventure avec Andrea Dovizioso cette année mais la retraite anticipée de ce dernier devrait selon nos informations entraîner celle de l'emblématique ingénieur, qui a par le passé accompagné John Kocinski, Alex Barros, Carlos Checa, Casey Stoner, Maverick Viñales et surtout Jorge Lorenzo.

Désormais encadré par Patrick Primmer, Franco Morbidelli vit une saison plus que difficile dans l'équipe Yamaha officielle et même si le constructeur a nié tout problème au sein de l'équipe technique entourant l'Italien, certains pensaient qu'une nouvelle association avec Forcada pourrait lui bénéficier. Morbidelli a assuré que cette option n'était pas à l'étude. "L'histoire avec Ramón est terminée", a déclaré le vice-Champion du monde 2020. "Elle a été très belle, mais elle est terminée."

Forcada devrait donc s'éloigner du MotoGP au terme de près de 550 courses dans la catégorie reine, et Morbidelli regrette ce départ : "Ramón a été à mon avis le meilleur chef mécanicien de l'Histoire et un personnage très important dans ce paddock, un personnage qui peut énormément apprendre à beaucoup de personnes."

"Je serai désolé si je ne le revois plus, car en plus d'être un chef mécanicien très compétent c'est aussi une très bonne personne avec laquelle je m'entends très bien. Alors si jamais je ne le revois pas dans le coin, j'en serai vraiment désolé."

Cal Crutchlow, remplaçant d'Andrea Dovizioso pour la fin de saison, devrait travailler avec Silvano Galbusera, son chef mécanicien dans l'équipe d'essais de Yamaha et qui a par le passé encadré Valentino Rossi et Maverick Viñales chez Yamaha. Andrea Dovizioso devrait donc rester le dernier pilote de Ramón Forcada et le néo-retraité se souviendra d'un ingénieur passionnant et à la riche expérience.

"Ce qui est bien avec Ramón, c'est que si on dîne trois heures avec lui, il peut expliquer ce qu'il se passait avec les pilotes il y a de nombreuses années", a expliqué Dovizioso. "C'est fun parce qu'il a eu une carrière très longue et qu'il a vécu beaucoup de choses amusantes. Ramón a beaucoup d'expérience, il sait beaucoup de choses. C'était une expérience [de travailler avec lui]."

"Je pense que les méthodes de travail sont différentes maintenant. C'était donc un peu bizarre de travailler avec lui au début, parce que quand on a une grosse expérience, c'est un peu dur de suivre le changement. Mais c'était sympa de travailler avec une personne plus âgée. J'aime ça, ils ont beaucoup d'expérience."

Avec Léna Buffa