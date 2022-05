Oliveira rétrogradé chez Tech 3 ? "Pas ma destination rêvée"

La saison des transferts bat son plein en MotoGP. Aprilia a prolongé les contrats d'Aleix Espargaró et Maverick Viñales mais également ouvert de nouvelles opportunités en se liant au team RNF, qui va donc se séparer de Yamaha. Fabio Quartararo entretient le suspense sur son avenir, Honda doit désigner le coéquipier de Marc Márquez et Ducati celui de Pecco Bagnaia, autant de décisions qui auront des conséquences dans les équipes satellites.

Chez KTM, le seul pilote assuré de son avenir est Brad Binder, sous contrat jusqu'à la saison 2024 et Miguel Oliveira, son coéquipier dans l'équipe officielle depuis la saison passée, pourrait perdre son guidon. Pit Beirer souhaite le conserver dans le giron de la marque mais l'a prévenu que cela pourrait passer par un retour dans l'équipe Tech3, avec qui il a disputé ses deux premières saisons en 2019 et 2020.

"C'est dur de trouver la vérité parmi toutes les rumeurs !" a confié le directeur de KTM Motorsport au site officiel du MotoGP. "Miguel a été surpris d'être interrogé sur ça [jeudi] parce qu'on a eu des discussions en interne et ce n'est pas vrai qu'il est confirmé chez Tech3, mais je lui ai dit que l'on parlait à d'autres pilotes. On veut être très ouverts pour décider quels seront les pilotes, un peu plus tard dans l'année. Il y a la possibilité qu'il retourne chez Tech3, c'est tout ce que je lui ai dit. Je lui ai dit d'en avoir conscience et de le savoir."

"Je veux trouver une solution pour qu'il reste parce que je veux qu'il reste. Je voulais lui donner cette information mais je lui ai clairement dit que KTM lui ferait une offre, on veut qu'il reste pilote KTM, mais il pourrait occuper l'une de ces quatre places. C'est tout ce que je lui ai dit. Il n'était pas très heureux de cette information mais j'ai eu une bonne réponse de sa part, disant qu'il voulait rester avec KTM, donc de notre côté, il est et restera un pilote KTM."

Oliveira ne semble pas tenté par un retour chez Tech3

Miguel Oliveira

Interrogé sur le sujet, Oliveira a reconnu avoir accueilli l'idée acec un certain scepticisme. "C'est quelque chose qui m'a été proposée cette semaine", a déclaré le Portugais ce vendredi. "Je vais l'étudier mais ce n'est pas ma destination rêvée." Et quelle serait cette destination idéale ? "Elle n'est pas disponible !" a-t-il répondu, préférant botter en touche.

Pilote le plus victorieux de KTM, avec quatre succès contre deux pour Binder, Oliveira pourrait donc retrouver la formation de ses débuts et priver l'un des deux rookies de l'équipe française, Raúl Fernández ou Remy Gardner, de sa place. Malgré son avantage au championnat et son titre en Moto2, l'Australien semble le plus menacé, Fernández ayant un contrat à long terme avec la marque.

Dans l'équipe officielle, Beirer a discuté avec son ancien pilote Pol Espargaró, qui pourrait être remplacé par Joan Mir chez Honda, Jack Miller, dont l'avenir chez Ducati reste incertain, et Álex Rins, libre avec le départ annoncé de Suzuki : "Je peux confirmer que nous parlons avec [ces pilotes]. C'est un honneur pour nous de nous dire que de bons pilotes pensent à nous et discutent avec nous. C'est la situation actuelle. Le marché semble assez ouvert en ce moment, il se passe pas mal de choses dans le paddock. Il faut rester concentré et trouver le meilleur package pour l'avenir."

Le jeu de chaises musicales ne fait cependant que commencer, ce qui ne permet pas à Beirer de fixer une échéance claire dans sa décision : "Je dirais qu'avec la folie du marché actuel, ça ne dépend pas que de nous. On discute avec différents pilotes, comme tous les patrons d'équipe. Je pense qu'il faudra attendre quelques semaines pour finaliser le duo."